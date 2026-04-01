Scritto dal protagonista del film Will Arnett, da Mark Chappell (Omicidio nel West End) e dal regista Bradley Cooper, È l’Ultima Battuta? è un film che con attenzione delicata parla dell’amore in crisi tra due persone che sono state insieme per più di vent’anni.



Mentre il loro matrimonio va silenziosamente in frantumi, Alex e Tess Novak si trovano di fronte a un bivio sia collettivamente che individualmente. Trovandosi ad affrontare la mezza età e lo spettro di un divorzio imminente, Alex cerca un nuovo scopo nella scena della stand-up comedy newyorkese, mentre Tess (Laura Dern) fa i conti con i sacrifici che ha fatto per la loro famiglia. Insieme, sono costretti a destreggiarsi tra la genitorialità condivisa, delle identità in mutamento e una domanda scottante: l’amore e la dedizione possono assumere una nuova forma?

From L to R: Laura Dern, Will Arnett, and Calvin Knegten in IS THIS THING ON? Photo by Searchlight Pictures/Jason McDonald, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Il film è ispirato alla vita del comico britannico John Bishop, che, come Alex, si è ritrovato per caso nel mondo della stand-up comedy nel bel mezzo di un divorzio: per evitare di pagare le 4 sterline necessarie a entrare in un pub locale, si iscrisse alla serata open mic del locale e salì coraggiosamente sul palco per esibirsi davanti a sette persone, durante il quale raccontò cosa stava succedendo tra lui e sua moglie.



È l’Ultima Battuta? è una storia adulta, perspicace, pungente e ironica diretta con lo sguardo di chi vuole trasmettere sensibilità e concretezza, sincerità, della vita quotidiana.

Bradley Cooper si serve della stand-up comedy per analizzare il tumulto interiore di Alex. A contribuire alla riuscita brillante di questa storia c’è l’effervescente alchimia tra Arnett e la Dern.

