Emma Dante chiude la trilogia di Basile al Goldoni

Venezia, 29 novembre 2024 – Con Re Chicchinella, in scena al Teatro Goldoni di Venezia dal 6 all’8 dicembre, Emma Dante porta a compimento la sua trilogia ispirata a Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile. Dopo La Scortecata e Pupo di zucchero, la regista siciliana esplora nuovamente il mondo poetico e surreale dello scrittore campano, intrecciando la profondità dell’animo umano con il fascino barocco della fiaba.

Prodotto in collaborazione con importanti teatri nazionali e internazionali, tra cui il Piccolo Teatro di Milano e il Teatro Stabile del Veneto, lo spettacolo vede in scena un cast ricco e variegato, composto da interpreti come Angelica Bifano, Viola Carinci e Samuel Salamone.

La trama racconta la vicenda surreale di un re malato, ostaggio di una famiglia anaffettiva e ossessionata dall’ottenimento quotidiano di un uovo d’oro. Al centro della storia c’è la trasformazione grottesca del re, “divorato” da una gallina che lentamente prende il controllo del suo corpo. Il confine tra uomo e animale si dissolve, rivelando una potente metafora sull’identità, il potere e la condizione umana.

Con la consueta maestria, Emma Dante trasforma questa fiaba in una riflessione poetica, amplificando il potere della parola e del teatro come strumenti di indagine sull’esistenza. Re Chicchinella non è solo un racconto fantastico, ma un viaggio nella complessità delle relazioni umane, attraverso il gioco, la poesia e la visionarietà scenica.

La trilogia si chiude così con un’opera che conferma la capacità di Dante di dar vita a fiabe universali, capaci di toccare il cuore del pubblico.

Teatro Goldoni| Venezia

Venerdì 06 dicembre ore 20.30

Sabato 07 dicembre ore 19.00

Domenica 08 dicembre ore 16.00