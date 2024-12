È in arrivo su Netflix una nuova serie televisiva di spionaggio tagliente, bizzarra, intrigante resa brillante da due attori con un innato affiatamento: Keira Knightley e Ben Whishaw.

È quasi Natale. Siamo a Londra, e fremono i preparativi per la Feste.

Helen Webb (Keira Knightley), è una moglie affettuosa e madre attenta di due gemelli in età prescolare. Solo che Helen Webb non esiste. O meglio la sua identità. Lei è una Black Doves, una spia professionista.

Da 10 anni trasmette i segreti del marito politico all’oscura organizzazione per cui lavora: le Black Doves.

Quando l’uomo di cui si è improvvisamente innamorata, Jason (Andrew Koji), viene assassinato, il suo capo spia, l’implacabile Reed (Sarah Lancashire), si affida a Sam (Ben Whishaw), un vecchio amico di Helen, per proteggerla. Helen e Sam partono insieme in missione per indagare su chi ha ucciso Jason e perché, arrivando a scoprire una vasta cospirazione che collega la torbida malavita londinese a un’incombente crisi geopolitica.

Autore, ideatore e produttore esecutivo è Joe Barton (Giri/Haji, The Lazarus Project ) che gioca con leggerezza e competenza con gli archetipi di generi diversi (thriller, commedia romantica e caustica, spionaggio, azione) mescolandoli.

Il risultato sono sei piacevoli episodi (da circa 45 minuti ciascuno) che intrattengono e coinvolgono con una trama snella nel gestire le varie situazioni personali e di azione, e stravagante nel suo british humour.



Black Doves è in arrivo su Netflix dal 5 dicembre 2024. Netflix ha già confermato che la serie tornerà con una seconda stagione.