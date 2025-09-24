Remake del film francese Il peggior lavoro della mia vita (Maison de Retraite, 2021), scritto dal regista De Biasi con Irene Girotti, Adriano Ricci, Gianluca Belardi, Max Angioni e Diego Abatantuono, Esprimi un Desiderio è una commedia che raggiunge lo scopo prefissato: far sorridere e anche ridere.

Il trentenne Simone (Max Angioni al suo debutto sul grande schermo) indeciso su cosa fare da grande, passa le sue giornate sul divano a guardare serie tv, condividendo l’appartamento con il miglior amico Michele (Herbert Ballerina), cresciuto con lui in orfanotrofio. Un incidente con una vecchietta sul posto di lavoro, trovato a fatica da Michele, lo porta in tribunale dove viene condannato a lavori socialmente utili in una casa di riposo. Il suo atteggiamento scostante e antipatico nei confronti degli anziani ospiti gli si ritorce contro. Simone viene preso di mira da un gruppo di arzilli vecchietti capeggiati da Ettore (Diego Abatantuono).

Simone, che fin da piccolo non sopporta gli anziani perché rifiutato dal nonno, incassa i dispetti, anche perché alternativa sarebbe la galera. Giorno dopo giorno il ragazzo fa breccia nel cuore dello scontroso Ettore, e ottiene il suo aiuto per scoprire i lati più teneri e fragili di ogni anziano. Con l’aiuto a turno di ognuno di loro riesce ad esaudire i loro desideri. Alla fine manca solo Ettore, ma riuscire a renderlo felice non sarà facile perché dovrebbe portarlo fuori dalla struttura.

Rischiando il posto e la libertà, Simone decide comunque di organizzare un piano per far evadere Ettore e permettergli di realizzare il suo desiderio.

Al cinema con Notorious Pictures, Esprimi un Desiderio offre un ottimo leggero intrattenimento, prevedibile ma apprezzabile.

I ruoli (e le battute) sono cuciti addosso ai personaggi dalla simpatica semplicità, e la disinvolta coppia Angioni – Abatantuono funziona perché trova il giusto punto di incontro tra le due verve buffone, e miscela bene i rispettivi ritmi comici.

È una commedia spassosa, senza nessuna pretesa oltre il puro intrattenimento.