Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia | 78° Festival di Cannes

75° Festival Internazionale del Cinema di Berlino | 20. Cortinametraggio | Milano Film Fest

La manifestazione dedicata ai grandi Festival internazionali promossa da AGIS lombarda con Fondazione La Biennale di Venezia e la collaborazione delle sale cinematografiche milanesi e lombarde, è in arrivo a Milano dal 25 settembre al 3 ottobre e in altre città della Lombardia (Bergamo, Brescia, Melzo e Varese) dal 29 settembre al 19 ottobre. In programma 28 film dalla Mostra di Venezia cui si aggiungono una selezione di lungometraggi dai festival di Cannes e Berlino, il vincitore del Milano Film Fest e, nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, i corti premiati alla 20. edizione di Cortinametraggio, per un totale di 40 titoli in anteprima e in lingua originale sottotitolata dislocati in 21 sale di cui 15 nel capoluogo lombardo.



Come sempre ampio spazio della rassegna è riservato alla Mostra di Venezia appena conclusa a partire dal

Leone d’Oro Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, l’acclamato Leone d’Argento – Gran Premio della

Giuria The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, i vincitori della Coppa Volpi per la Miglior Attrice Xin

Zhilei The Sun Rises on Us All di Cai Shangjun e del Premio per la Migliore Sceneggiatura À pied d’oeuvre di

Valérie Donzelli, ma anche, sempre dalla Selezione Ufficiale in Concorso, A House of Dynamite di Kathryn

Bigelow, Frankenstein di Guillermo Del Toro, Jay Kelly di Noah Baumbach, Bugonia di Yorgos Lanthimos, The

Testament of Ann Lee di Mona Fastvold e No Other Choice di Chan-wook Park. Non mancano le proposte da

Fuori Concorso, Orizzonti, Giornate degli Autori e Notti Veneziane con, tra gli altri, Hiedra di Ana Cristina

Barragan, Lost Land di Akio Fujimoto, Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, rispettivamente Premio per

la Migliore Sceneggiatura, Premio Speciale della Giuria e Premio per la Migliore Attrice Benedetta Porcaroli

della sezione Orizzonti, Memory di Vladlena Sandu (Premio del Pubblico Giornate degli Autori) e, da Notti

Veneziane, 6:06 della filmmaker milanese Tekla Taidelli.



Dal Festival di Cannes arrivano in anteprima Jeunes mères di Jean-Pierre e Luc Dardenne (Premio per la

Migliore Sceneggiatura), Two Prosecutors di Sergei Loznitsa, Le città di pianura di Francesco Sossai e Classe

moyenne di Antony Cordier.



Dalla Berlinale l’Orso d’Argento per la Migliore Sceneggiatura Kontinental ’25 di Radu Jude.



Dalla nuova collaborazione con ilMilano Film Fest, il Premio per il Migliore Lungometraggio Aimer

perdre di Harpo e Lenny Guit.

Per questa edizione de le vie del cinema saranno a Milano ad accompagnare i film in sala la regista Carolina Cavalli assieme agli attori Benedetta Porcaroli e Marco Bonadei (Il rapimento di Arabella, venerdì 26 settembre alle 21.30 all’Ariosto Anteo spazioCinema), il direttore artistico di Cortinametraggio Niccolò Gentili con gli autori dei corti in programma e il regista Francesco Clerici (sabato 27 settembre alle 19.40 all’Eliseo Multisala), il regista Gianluca Matarrese (Il quieto vivere, sabato 27 settembre alle 18.00 al Beltrade), il direttore artistico del

Milano Film Fest Claudio Santamaria (Aimer perdre, lunedì 29 settembre alle 19.30 al Colosseo Multisala), la

regista Tekla Taidelli (6:06, lunedì 29 settembre alle 21.30 al Beltrade) e il regista Virgilio Villoresi (Orfeo,

giovedì 2 ottobre alle 21.30 all’Arcobaleno Filmcenter).

Benedetta Porcaroli – ph rominagreggio

Ad arricchire il calendario, dopo il grande successo riscosso nella scorsa edizione, tornano gli eventi collaterali

Flâneuse per il cinema: passeggiate cinematografiche a cura della giornalista e content creator Marta Perego,

due appuntamenti alla scoperta delle sale milanesi coinvolte nella rassegna (sabato 20 settembre e sabato 4

ottobre) e, in occasione delle Olimpiadi Culturali, Baby cinefiliadi: laboratori creativi a cura di LongTake, due

workshop (sabato 27 settembre all’Eliseo Multisala e domenica 28 settembre all’Anteo Palazzo del Cinema)

per i bambini dai 5 ai 10 anni con attività legate all’educazione all’immagine e ai valori dello sport. Torna anche

lo storico appuntamento con Paolo Mereghetti e Bruno Fornara che ogni anno sancisce l’inizio della

manifestazione. Lunedì 22 settembre alle 18.00 presso l’Eliseo Multisala – Sala Scorsese (ingresso libero fino

a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al numero 02 67397820 fino alle ore 17.00 di venerdì 19

settembre) i due critici cinematografici incontreranno il pubblico fornendo consigli e spunti utili a districarsi

tra le proposte in programma. Sarà garantito il servizio interpretariato LIS.

Si rinnova inoltre la pluriennale collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti: durante la

rassegna verranno proiettati tre spot realizzati dagli studenti del 3° anno del corso di Arte e Tecnologia del

Cinema e dell’Audiovisivo nell’ambito di Cambiamenti climatici? Mettiamoci tutta la nostra energia,

campagna di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e l’inquinamento alimentare ideata dalla Scuola in

partnership con Legambiente. Novità è la collaborazione con Skychildren, Fondazione che aiuta i bambini più

svantaggiati a Calcutta e in altre zone dell’India. Skychildren ha preparato per le vie del cinema una clip che

sarà presentata in sala prima di alcune proiezioni.



Per assistere alle proiezioni sono disponibili le Cinecard da 6 e 12 ingressi al costo rispettivamente di 36€ e 48€ in prevendita su leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com dalle ore 14.00 di oggi, venerdì 19 settembre, e i singoli biglietti al costo di 9€ in prevendita, sempre sul sito dedicato, dalle ore 14.00 di martedì 23 settembre. Per le vie del cinema in Lombardia, i biglietti saranno in vendita online sui siti web e alle casse dei

cinema.



Anche per il 2025 le vie del cinema aderisce a Cinema in festa – l’iniziativa promossa da ANICA, ANEC e

Fondazione David di Donatello in collaborazione con il Ministero della Cultura, nell’ambito di Cinema

Revolution – Che Spettacolo l’Estate! – che coinvolge oltre duemila schermi su tutto il territorio nazionale

permettendo al pubblico di accedere alle sale dal 21 al 25 settembre a 3,50€. Per la sola giornata di giovedì

25 settembre gli spettatori potranno sia utilizzare le cinecard online che acquistare, online e alle casse dei

cinema, i singoli biglietti a tariffa agevolata.

le vie del cinema è promossa da AGIS lombarda con il sostegno di MIC-Direzione Generale Cinema e





Audiovisivo, Regione Lombardia e Comune di Milano, in collaborazione con Fondazione La Biennale di Venezia

e Corriere della Sera. Si ringraziano Cortinametraggio, LongTake, MYmovies.it, ViviMilano, le sale

cinematografiche e le case di distribuzione. La manifestazione è all’interno del palinsesto Milano è Viva del

Comune di Milano e nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.



L’immagine del poster 2025 è stata realizzata dall’artista visiva Florence Di Bendetto.





