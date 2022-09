Feelingvenice alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia

#FEELINGVENICE è un progetto di partecipazione cittadina allargata che si è diffuso con entusiasmo, tra circa duemila persone, e ha dato forma a un archivio di emozioni e di voci veneziane che raccontano nella loro intimità le memorie e i passaggi della loro vita legati all’acqua, dalla pesca a faja, ai traslochi in barca, dai bombardamenti in laguna, dalla campana che intona il suono del caigo per orientare le barche in assenza di visibilità, dagli amori nati per salvarsi dall’acqua alta del 1966, dai tuffi che si fanno ancora al Baccàn ai ricordi della piscina Passoni alle Zattere.

Una panoramica di vite veneziane dalle più giovani generazioni a quelle anziane segnate da un diverso rapporto con l’acqua della Laguna, un archivio di vite e di riflessioni, perché, riportando le parole della regista, ‘il paesaggio lagunare e la sua bellezza sono una stratificazione secolare di vite e il processo di rispetto per l’ambiente naturale e culturale nasce dal riconoscimento del legame che identifica il cittadino con gli odori, la vista, i colori e le esperienze nella città d’acqua’. Provocatoriamente si chiede: ‘è più importante il palazzo ducale o la laguna?’

1 #FEELINGVENICE

CORTO INDIPENDENTE – Produzione Arte-Mide 2022

Regia e testi Francesca Seravalle; interprete Chiarastella Seravalle.

2 CAIGO

CORTO INDIPENDENTE – Produzione Arte-Mide 2022

Regia Francesca Seravalle; interprete Erika Urban; testo di una turista francese.

3 XE L’ALBA

CORTO INDIPENDENTE – Produzione Arte-Mide 2022

Regia Francesca Seravalle; interprete Chiarastella Seravalle; testo di un veneziano.

4 IMBARCADERO

CORTO INDIPENDENTE ASMR e PERFORMANCE – Produzione Arte-Mide 2022 Regia e testi Francesca Seravalle; performance Chiarastella Seravalle.

5 LE VOCI DELLA LAGUNA

CORTO INDIPENDENTE – Produzione Arte-Mide 2022 Regia Francesca Seravalle

Voci Veneziane

‘Esiste un patrimonio immateriale e storico veneziano nato dal rapporto simbiotico dell’essere umano con la laguna, un patrimonio che ha ispirato l’arte e l’artigianato rendendolo un tutt’uno con il suo paesaggio. Venezia e la sua storia stessa sarebbero inimmaginabili senza Laguna’. Francesca Seravalle.

#FEELINGVENICE è ideato e realizzato dall’associazione veneziana Arte-Mide, in collaborazione con The Merchant of Venice e Bottega Cini, grazie al sostegno del Progetto Interreg Italia-Slovenia – DIVA (https://diva-borderless.eu/it).