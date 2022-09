La Giuria di VENEZIA 79, presieduta da Julianne Moore e composta da Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro e Rodrigo Sorogoyen, dopo aver visionato i 23 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:

LEONE D’ORO per il miglior film a: ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED

di Laura Poitras (USA)

LEONE D’ARGENTO – GRAN PREMIO DELLA GIURIA a: SAINT OMER

di Alice Diop (Francia)

LEONE D’ARGENTO – PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a:

Luca Guadagnino

per il film BONES AND ALL (USA, Italia)

COPPA VOLPI

per la migliore interpretazione femminile a:

Cate Blanchett

nel film TÁR di Todd Field (USA)

COPPA VOLPI

per la migliore interpretazione maschile a:

Colin Farrell

nel film THE BANSHEES OF INISHERIN di Martin McDonagh (Irlanda, Regno Unito, USA)

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:

Martin McDonagh

per il film THE BANSHEES OF INISHERIN di Martin McDonagh (Irlanda, Regno Unito, USA)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a:

KHERS NIST (NO BEARS)

di Jafar Panahi (Iran)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI

a un giovane attore o attrice emergente a:

Taylor Russell

nel film BONES AND ALL di Luca Guadagnino (USA, Italia)