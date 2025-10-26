Festa del Cinema di Roma 2025: i vincitori

Si è conclusa con successo la 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. La premiazione si è svolta presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

La giuria presieduta dall’attrice, sceneggiatrice, autrice e regista Paola Cortellesi e composta dal regista e sceneggiatore finlandese Teemu Nikki, il regista e sceneggiatore britannico William Oldroyd, lo scrittore e illustratore statunitense Brian Selznick e l’attrice franco-finlandese Nadia Tereszkiewicz, ha assegnato i seguenti riconoscimenti ai film del Concorso Progressive Cinema:

il premio per il Miglior Film va a LEFT-HANDED GIRL (LA MIA FAMIGLIA A TAIPEI) di Shih-Ching Tsou

Una madre single e le sue due figlie tornano a Taipei dopo diversi anni trascorsi in campagna per aprire una bancarella in un vivace mercato notturno. Ognuna, a modo suo, dovrà adattarsi a questo nuovo ambiente e mantenere l’unità familiare. Tre generazioni di segreti cominciano a emergere quando il nonno tradizionalista dice alla figlia più piccola, mancina, di non usare mai la sua “mano del diavolo”.

Left handed girl (La mia famiglia a Tapei) di Shih-Ching Tsou

Gran Premio della Giuria: NINO di Pauline Loquès

di Pauline Loquès Miglior regia: WANG TONG per Chang ye jiang jin (Wild Nights, Tamed Beasts)

per Chang ye jiang jin (Wild Nights, Tamed Beasts) Miglior sceneggiatura: ALIREZA KHATAMI per The Things You Kill

per The Things You Kill Miglior attrice – Premio “Monica Vitti”: JASMINE TRINCA per Gli occhi degli altri

per Gli occhi degli altri Miglior attore – Premio “Vittorio Gassman”: ANSON BOON per Good Boy

per Good Boy Premio speciale della Giuria: al cast del film 40 SECONDI

MIGLIOR OPERA PRIMA POSTE ITALIANE

La giuria presieduta dal regista e produttore argentino Santiago Mitre con il regista e sceneggiatore britannico Christopher Andrews e l’attrice italiana Barbara Ronchi ha assegnato – fra i titoli delle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public – il Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane al film TIENIMI PRESENTE di Alberto Palmiero (sezione Freestyle)

È stata inoltre assegnata una Menzione speciale agli attori Samuel Bottomley e Séamus McLean Ross per California Schemin’di James McAvoy.

PREMIO MIGLIOR DOCUMENTARIO

Per la prima volta quest’anno, è stato conferito un premio alle opere che esplorano il cinema del reale. La giuria presieduta dal regista, direttore della fotografia, montatore e produttore rumeno Alexander Nanau e composta dal regista e sceneggiatore Santiago Maza e dalla produttrice Nadia Trevisan ha assegnato – fra una selezione di titoli in programma nelle sezioni Concorso Progressive Cinema e Proiezioni Speciali – il Premio Miglior Documentario che va al film CUBA & ALASKA di Yegor Troyanovsky (Proiezioni Speciali)

Cuba & Alaska di Yegor Troyanovsky

È stata inoltre assegnata una Menzione speciale al documentario Le Chant des forêts di Vincent Munier.

PREMIO DEL PUBBLICO TERNA

Fra i titoli del Concorso Progressive Cinema, gli spettatori hanno assegnato il Premio del Pubblico Terna al film: ROBERTO ROSSELLINI – PIÙ DI UNA VITA di Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti.

Gli spettatori hanno espresso il proprio voto al termine della proiezione ufficiale e della prima replica di un film attraverso il QR Code posizionato all’uscita della sala.

I PREMI ASSEGNATI DALLA FESTA DURANTE LA VENTESIMA EDIZIONE

Nei giorni scorsi, la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma ha assegnato i seguenti riconoscimenti:

Industry Lifetime Achievement Award a LORD DAVID PUTTNAM

Premio alla Carriera a RICHARD LINKLATER

Premio alla Carriera a JAFAR PANAHI

Premio Master of Film a EDGAR REITZ

Premio Progressive alla Carriera a NIA DACOSTA