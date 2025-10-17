Festa del Cinema di Roma: ”Plutone” di Alessandro Padovani in anteprima assoluta per Alice nella Città

Sarà presentato il 19 ottobre 2025 alle ore 16.00 all’Auditorium della Conciliazione di Roma, all’interno della sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema dedicata ai giovani talenti, Alice nella Città, il cortometraggio “Plutone” di Alessandro Padovani, prodotto da Kublai Film in collaborazione con Haapar Film.

Padovani, trentaduenne regista e sceneggiatore originario del bellunese, vincitore nel 2024 del Premio Solinas, torna sul grande schermo con un’opera che segna una svolta nel suo percorso artistico. Dopo il documentario Movida e il corto La Zima del Signor, che indagavano la memoria e lo spopolamento dei territori montani, in Plutone il regista sceglie una cornice contemporanea e urbana per raccontare la fragilità del non detto, la distanza tra ciò che mostriamo e ciò che custodiamo.

Nel cast spiccano Diego Ribon – di recente al Festival di Venezia con Elisa – e Sandra Toffolatti, attrice di grande sensibilità, già vista in Welcome Venice e Cento Domeniche. Accanto a loro, due giovanissimi interpreti bellunesi, Maya Simcock e Andrea De Bona, guidati da Grazia Capraro.

La fotografia è di Cristiano Di Nicola, la scenografia di Francesco Dal Molin, i costumi di Ilaria Marmugi, le musiche originali di Davide Rizzardi e il montaggio di Matteo Serman. La produzione è firmata da Lucio Scarpa e Marco Caberlotto per Kublai Film, con il sostegno di SIAE e MiC nell’ambito del programma Per Chi Crea, a supporto dei giovani autori under 35.

“Ho voluto raccontare una famiglia che sceglie una bugia felice per sopravvivere a una verità dolorosa – spiega Padovani –. È un modo per riflettere sul nostro tempo, in cui spesso preferiamo negare ciò che ci ferisce pur di andare avanti.”

Il titolo, Plutone, rimanda al pianeta declassato a pianeta nano: un astro che continua a orbitare, invisibile ma presente. Così come Andrea, la bambina protagonista, scopre che nella casa del suo compagno di scuola Riccardo – un piccolo appassionato di pianeti – si nasconde un segreto che tiene unita la famiglia attraverso il silenzio.

Plutone è un racconto di assenze e orbite invisibili, un viaggio nell’intimità delle relazioni, dove anche i pianeti perduti continuano a brillare.

Trailer: https://vimeo.com/1117769210/e345448ce7