GEA.25 va in scena: si apre a Treviso il festival di teatro contemporaneo

Dal 28 giugno al 6 luglio GEA.25 – Treviso Contemporary Theater Festival animerà il capoluogo della Marca con un fitto cartellone di spettacoli, talk, performance itineranti e feste nel segno di WOR(L)DS, il tema di quest’anno. Un gioco tra “mondi e parole” in cui si inserisce anche il premio di drammaturgia Giuseppe Bepo Maffioli, cui sono destinate tre giornate della kermesse . Il primo appuntamento con la quinta edizione del festival è sabato 28 giugno con l’apertura ufficiale alle 19 , a cui seguirà alle 20 la rappresentazione “Cobalto” al Teatro Mario Del Monaco, e la festa – anzi, il partyAMO – firmato GEA. con il concerto spettacolo di Navëe da 11 Treviso. “Cobalto” si eplicherà domenica e chiuderà la seconda serata con il format ciacoliAMO, un’occasione di confronto proprio con il cast dello spettacolo.

“Cobalto”, scritto da Matteo Porru, è prodotto da Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale / Comitato Teatro Treviso, con Alex Cendron e Laura Serena. Ambientata in un paese di montagna sospeso tra onirismo e realtà, questa “tragedia dei colori” racconta di misteriosi eventi atmosferici e strane sparizioni che coinvolgono due fratelli, Bianca e Bruno.

Dopo lo spettacolo la serata continuerà con il primo partyAMO dal titolo “UMANƏ”, lo show gratuito di e con Camilla Violante Scheller, in arte Navëe; un viaggio sonoro tra canzoni, parole e loop station per dare voce all’inquietudine, tra ironia e delicatezza, in un clima di incontro e condivisione. Appuntamento alle 22.00 negli spazi di 11Treviso, in via Armando Diaz 30.

Il weekend di GEA.25 continuerà domenica 29 giugno con una replica di “Cobalto”, sempre alle 20.00 al Mario Del Monaco e, successivamente, con l’atteso format “ciacoliAMO”, che quest’anno si sposta al Ridotto del teatro cittadino. A partire dalle 21.30 sarà possibile incontrare proprio il cast di COBALTO per un momento di confronto informale, arricchito dalla partecipazione attiva di chi ha seguito nelle scorse settimane il laboratorio di visione teatrale “commentiAMO” (a ingresso libero).

Oltre ai singoli biglietti, in vendita anche online sul sito del Teatro Stabile del Veneto, GEA.25 dà la possibilità di acquistare presso la biglietteria del Teatro Mario Del Monaco dei carnet pensati per pubblici diversi: “abboniAMO” (cinque spettacoli a 30 euro), “GEA.under.35” (sette appuntamenti a 34 euro) e “PGBM”, un pacchetto speciale legato agli eventi del Premio Maffioli (15 euro).

GEA.25 è un progetto del Comitato Teatro Treviso, in collaborazione con il Comune di Treviso e il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Treviso, Confindustria Veneto Est e Lions International Treviso Host e con la partecipazione di partner istituzionali, tecnici, culturali e sponsor locali.

Tutte le informazioni aggiornate e il programma completo sono disponibili sul sito www.gioiosaetamorosa.it e sui canali social ufficiali del festival (@gioiosaetamorosafestival).