In libreria “24 Fotogrammi per una storia dell’Animazione” di Marco Bellano

E’ da oggi in libreria , per i tipi di Dino Audino Editore, il volume “24 fotogrammi per una storia dell’animazione – essenziale ma esaustiva – Manualetto ad uso di studenti e appassionati”, di Marco Bellano (pagine 144, prezzo 18,00 euro). Docente di Storia dell’animazione (in inglese) all’Università di Padova e attivo in diverse realtà dell’associazionismo cinematografico, Bellano è autore di varie pubblicazioni internazionali sulla musica per film e sull’animazione, tra cui Václav Trojan. Music Composition in Czech Animated Films (CRC Press, 2019), Allegro non troppo. Bruno Bozzetto’s Animated Music (Bloomsbury, 2021). Nel 2014 la SAS – Society for Animation Studies gli ha conferito il premio Norman McLaren-Evelyn Lambart per il miglior articolo accademico.



L’opera si inserisce all’interno della collana NUMERI, che si propone di ripercorrere le tappe fondamentali di diverse discipline: cinema, animazione, fotografia, scenografia, e nella fattispecie dell’animazione, dai primi esperimenti con il taumatropio nel diciannovesimo secolo alla realtà aumentata, passando per gli anime giapponesi e il 3D.

Lungo il percorso si incontreranno fantasmagorie, flipbook e i primi “divi” animati, tecniche d’autore come lo schermo di spilli e mondi tridimensionali; ma anche Walt Disney, Miyazaki, Norman McLaren ed Evelyn Lambart, così come i “pupazzi” di Nightmare Before Christmas e gli anime. È un invito a scoprire, oltre quelli che a volte chiamiamo “cartoni animati”, un’arte che risponde a un desiderio profondamente umano: donare un alito di vita – un’anima – a ciò che vivo non è.

Il testo è suddiviso in 24 capitoli , denominati “fotogrammi”, a partire dalle Origini: La rondella del camoscio della Laugerie-Basse, per finire con Conclusioni e nuovi inizi. Lunae Lumen. In appendice una Piccola cronologia dell’animazione, cui accedere on line , come del resto ad altri contenuti presenti nel testo, approfondimenti e immagini a colori visibili tramite il sito http://www.audinoeditore.it