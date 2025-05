Appuntamenti da non perdere al Cinema Gabbiano di Senigallia e al Masetti Cinema di Fano

Pink Floyd at Pompeii, lo storico film-concerto della band inglese ripresa nel 1971 presso l’anfiteatro romano di Pompei, arriva in una nuova versione restaurata anche presso le sale della Comunità. Il Gabbiano di Senigallia la proietterà in data unica lunedì 12 maggio, mentre il Masetti di Fano mercoledì 14 maggio, sempre con inizio alle ore 21.15.

Si tratta della prima storica performance rock ambientata tra le antiche rovine di Pompei, un evento che ha segnato un punto di svolta nell’immaginario musicale e cinematografico dell’epoca. Il film mostra i Pink Floyd esibirsi in alcuni classici del periodo come “Echoes”, “One Of These Days” e “Careful With That Axe, Eugene”, oltre a riprese in studio mentre la band registrava il suo leggendario album “The Dark Side Of The Moon”. Le straordinarie riprese dell’anfiteatro, di giorno e di notte, amplificano la magia dell’evento.

La pellicola, diretta da Adrian Maben, uscì originariamente nel 1972, ma questa nuova versione è stata meticolosamente restaurata fotogramma per fotogramma, a partire dal negativo originale in 35mm, ritrovato in cinque bobine negli archivi della band. Questo ritrovamento ha portato alla luce le immagini originali girate durante quelle giornate torride tra le rovine di Pompei, più di 50 anni fa. Nelle operazioni di restauro si è lavorato per preservare l’integrità e la bellezza del film originale. La pellicola è stata digitalizzata in 4K utilizzando tecniche avanzate per ottenere il massimo della qualità d’immagine. I colori sono stati migliorati e ogni fotogramma è stato meticolosamente rivisto e riparato, mantenendo un aspetto naturale e vivido con minimi interventi sulla grana originale. Anche la qualità audio è stata straordinariamente migliorata con un nuovo mix teatrale e home entertainment che esalta la profondità e la chiarezza del suono, rispettando l’autenticità e lo spirito della versione originale.

Inoltre, nella serata di martedì 13 maggio alle 21.15 al Gabbiano di Senigallia e alle ore 19.15 al Masetti di Fano terzo appuntamento stagionale con la rassegna Corto, che passione!, che si svolge ogni secondo martedì del mese. Saranno proiettati questa volta cinque titoli selezionati per concorrere ai Nastri d’Argento 2025. Di seguito i titoli dei cortometraggi in visione:

– Marcello (2024, 20’), diretto da Maurizio Lombardi, ha per protagonisti due ragazzi persi nel caos del mondo, guidati da una rabbia che li divora. In fuga dopo aver commesso una grave azione, Marcello si nasconde casualmente a Cinecittà, dove sarà coinvolto da una troupe cinematografica e per nascondersi ne diventerà parte;

(2024, 20’), diretto da Maurizio Lombardi, ha per protagonisti due ragazzi persi nel caos del mondo, guidati da una rabbia che li divora. In fuga dopo aver commesso una grave azione, Marcello si nasconde casualmente a Cinecittà, dove sarà coinvolto da una troupe cinematografica e per nascondersi ne diventerà parte; – Playing God (2024, 9’), di Matteo Burani, è un lavoro di animazione coprodotto con la Francia. Una scultura d’argilla prende vita nell’oscurità di un laboratorio, circondata da misteriose creature;

(2024, 9’), di Matteo Burani, è un lavoro di animazione coprodotto con la Francia. Una scultura d’argilla prende vita nell’oscurità di un laboratorio, circondata da misteriose creature; – Pinocchio reborn (2024, 15’), di Matteo Cirillo, racconta di un Pinocchio ormai adulto, cresciuto nella convinzione che sincerità e bontà siano la strada per una vita migliore. Ma in un mondo che non accoglie la purezza d’animo, tutti abusano della sua bontà, sincerità e gentilezza. Cercherà allora un supporto psicologico, sperando di trovare una via d’uscita per combattere contro un mondo che sembra volerlo spezzare;

(2024, 15’), di Matteo Cirillo, racconta di un Pinocchio ormai adulto, cresciuto nella convinzione che sincerità e bontà siano la strada per una vita migliore. Ma in un mondo che non accoglie la purezza d’animo, tutti abusano della sua bontà, sincerità e gentilezza. Cercherà allora un supporto psicologico, sperando di trovare una via d’uscita per combattere contro un mondo che sembra volerlo spezzare; – La buona condotta (2024, 13’30”), di Francesco Gheghi (tra i giovani attori più interessanti dell’ultimo anno grazie a Familia di Francesco Costabile), racconta la storia della giovane Alma Melozzi, che torna distrutta a casa dicendo ai genitori di avere ucciso il fidanzato che l’aveva tradita. Tra morale e immoralità, il dilemma diventerà a questo punto il ruolo della sua famiglia;

(2024, 13’30”), di Francesco Gheghi (tra i giovani attori più interessanti dell’ultimo anno grazie a Familia di Francesco Costabile), racconta la storia della giovane Alma Melozzi, che torna distrutta a casa dicendo ai genitori di avere ucciso il fidanzato che l’aveva tradita. Tra morale e immoralità, il dilemma diventerà a questo punto il ruolo della sua famiglia; – A domani (2025, 18’), di Emanuele Vicorito, è ambientato nel carcere minorile di Nisida, dove Arturo è rinchiuso da due anni. Durante dei lavori socialmente utili su una spiaggia, decide di allontanarsi dall’altra parte di un muro, dove incontrerà un’affascinante turista in vacanza;

I primi due cortometraggi che saranno proposti martedì – Marcello e Playing God – sono risultati i vincitori dei Nastri d’Argento per i cortometraggi (Pinocchio reborn era nella cinquina dei finalisti), mentre gli ultimi due in proiezione hanno ricevuto dei premi speciali: La buona condotta per la migliore opera prima e A domani per la qualità della regia e la sensibilità dello stile narrativo.

Come sempre i biglietti saranno disponibili sia direttamente in cassa sia online sui relativi siti www.masetticinema.it e www.cinemagabbiano.it.