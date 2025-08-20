La regista Alissa Jung ospite all’Arena Gabbiano per “Paternal Leave”

Anche nella seconda parte di agosto proseguono gli incontri con apericinema organizzati dall’Arena Gabbiano di Senigallia per promuovere le migliori opere prime del cinema italiano e la conoscenza diretta dei loro autori. Venerdì 22 agosto sarà ospite Alissa Jung, già nota come attrice e ora divenuta regista di un lungometraggio con Paternal Leave, che ha riscosso negli ultimi mesi grande consensi di critica anche grazie alla straordinaria interpretazione di Luca Marinelli.

Presentato nella sezione Generation del Festival di Berlino, Paternal Leave si svolge sulle desolate spiagge della riviera romagnola, immerse nella silenziosa atmosfera invernale, e racconta il rapporto di un’adolescente con il padre che non ha mai conosciuto. Leo (Juli Grabenhenrich) è una quindicenne tedesca che, dopo aver scoperto l’identità del suo padre biologico italiano, decide di partire per incontrarlo. Con il cuore in gola si prepara ad affrontare un padre che ha l’abbandonata senza spiegazioni, ma quello che troverà è un uomo diverso da come immaginava. I temi dell’abbandono, della solitudine e della ricerca delle proprie radici connotano il film, che diventa un intenso viaggio emozionale, il tentativo di dare senso a una storia incompleta e di affrontare le cicatrici di scelte non fatte.

Per raccontare la genesi di questo splendido esordio, il Gabbiano ha invitato la regista a intrattenersi con gli spettatori nel corso di un apericinema che si svolgerà come sempre dalle ore 20. Chiunque intenda partecipare dovrà semplicemente prenotarsi alla mail gabbiano@cinemagabbiano.it e potrà così conoscere più da vicino Alissa Jung, degustando nel frattempo i prelibati poké preparati da Fish & Ham. Per motivi logistici il numero dei posti disponibili sarà limitato, dunque il consiglio per tutti gli interessati è quello di affrettarsi a prenotare. Il costo dell’intera serata sarà di 15 euro e comprenderà, insieme alle degustazioni, anche il biglietto per la successiva proiezione di Paternal Leaves, che avrà inizio alle 21.30.

Per chi invece voglia partecipare alla sola proiezione, ricordiamo che il biglietto per lo spettacolo costerà 3.50 euro a seguito dell’iniziativa nazionale Cinema revolution, che permette allo spettatore nei mesi estivi di pagare un prezzo ridotto per la visione dei film italiani ed europei. Alissa Jung rimarrà naturalmente in Arena a disposizione del pubblico per introdurre la visione del film e dibatterne con il pubblico a fine proiezione.

Biglietti già disponibili direttamente in cassa oppure online su www.cinemagabbiano.it.

Sempre all’Arena Gabbiano torna anche l’appuntamento più folle e probabilmente più atteso dell’estate: ancora una volta sarà cinema all’alba, con quattro elementi del cast (regista, attore e altri ancora) in sala e abbondante colazione a seguire. Stiamo parlando dell’Extra Time, l’iniziativa più richiesta dagli spettatori e sempre molto apprezzata, da anni momento culminante tra le numerose iniziative della sala senigalliese, grazie alla speciale atmosfera che vi si respira e – perché no – anche alla ricca e squisita colazione offerta al termine a tutti gli spettatori.

Il terzo appuntamento speciale di questa stagione estiva 2025 è programmato per domenica 24 agosto, come sempre alle ore 6, e anche in questo caso l’emozione sarà quadruplicata dalla presenza in sala di quattro protagonisti del film, che presenteranno il loro lavoro e finiranno poi come sempre per commentarlo al termine, rispondendo a tutte le curiosità del pubblico presente.

Gli Extra Time continuano a rappresentare un successo consolidato, registrando puntualmente una straordinaria affluenza di pubblico. Anche in questo caso, pur mantenendo il totale riserbo sul titolo in programma, restano valide le solite garanzie del Gabbiano: sarà come sempre un film nuovissimo (uscito nel 2025) e di riconosciuta qualità autoriale, assolutamente inedito nella città di Senigallia e adatto al pubblico di ogni età. E come ogni volta si punta al record di presenze.

Ricordiamo che il biglietto per assistere allo spettacolo costerà solo 6 euro, prezzo che comprende già l’abbondante colazione a seguire con cornetti di vari tipi e bevande calde e fredde. Per evitare la fila all’ingresso, sempre piuttosto lunga in queste occasioni, ma anche per consentire alla direzione del cinema di organizzare adeguatamente i numeri della colazione, è vivamente consigliata la prenotazione.

L’orario delle 6 consentirà di assistere alla proiezione in tempo per poi eventualmente iniziare la giornata lavorativa, ma visto che in questo caso avverrà di domenica, anche semplicemente per regalarsi una bella passeggiata lungomare e magari un bel tuffo tra le onde. Per ciascuno di voi la proposta del Gabbiano sarà dunque il modo migliore per iniziare la giornata in maniera fantastica.