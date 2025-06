Scritto dai registi Scott McGehee e David Siegel, da un romanzo (2018, edito in Italia da Garzanti) di Sigrid Nunez, vincitore del National Book Award, L’ Amico Fedele è un dramma leggero, che pecca, un po’ come quasi tutti i film, nell’eccessiva durata di due ore.



Dopo l’improvvisa morte del suo mentore e più caro amico nonché scrittore Walter (Bill Murray), la scrittrice e insegnante di scrittura newyorkese Iris (Naomi Watts ) deve prendersi cura tanto dell’eredità letteraria che dell’amato alano, Apollo.

“Ospitato” con riserva nel minuscolo appartamento a Manhattan, in attesa di “alloggiarlo” in un pensionato per alani, Iris sviluppa un sorprendente legame con il sensibile animale, nonostante la sua imponente presenza sconvolga impegni professionali e routine quotidiana. Fianco a fianco, la donna e l’alano elaborano il loro lutto.

Il duo registico di Quel che sapeva Maisie e di Parole d’Amore mette in scena un dramma stratificato di argomenti vari senza trovare il giusto tono o equilibro narrativo.

L’elaborazione del lutto, il lascito morale e animale, gli edifici di New York a canone controllato che non accettano animali (con nemmeno tanto velata critica degli affitti), il rapporto conflittuale tra ex di un uomo dalla personalità esondante, e rapporti famigliari vari… a parte lo sguardo pacioccone e tenero dell’alano Apollo, il resto, purtroppo, è un guazzabuglio sdolcinato.

Svetta Naomi Watts che riesce a mantenere il suo personaggio sobrio, nonostante alcuni dialoghi troppo scritti.