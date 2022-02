Giovedì Grasso 24 febbraio alle ore 21 al Teatro Comunale di Mirano, nell’ambito della stagione di prosa, andrà in scena fuori abbonamento “L’Avaro” di Carlo Goldoni.

L’organizzazione è del Comune di Mirano e dell’Associazione Culturale “Il Portico – Teatro Club APS”, affiliata alla Federazione Teatro Amatoriale di Venezia. La commedia è andata in scena per la prima volta a Bologna nel 1756. Un vecchio avaro è più afflitto dal dubbio se la sua situazione economica sia effettivamente florida, che dal dolore per la recente morte del figlio. In particolare è terrorizzato dal timore di doversi far carico delle folli spese che la nuora sostiene. Vorrebbe rimaritarla, ma è combattuto perché questa decisione comporterebbe la restituzione della dote. Ne sono interpreti: Lorenzo Dolfin, Laura Favaretto, Marco De Cassan, Giovanni Mariuzzo, Flavia Del Giudice. Al flauto Manuel Pesce, luci e suono Alberto Manca. Le scene sono di Dino Zorzenon.

L’accesso agli spazi avverrà secondo il vigente protocollo anti contagio COVID-19 con obbligo di CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA (SUPER GREEN PASS) e MASCHERINA FFP2.

I biglietti (10,00 euro interi – 8,00 euro ridotti) possono essere prenotati al numero 335 6330079. La biglietteria sarà aperta lunedì 21 dalle 10 alle 12, martedì 22 dalle 16 alle 17,30 e giovedì 24 dalle 10 alle 12 e a partire dalle 20.