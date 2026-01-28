Tratto dal romanzo “Siracusa” di Delia Ephron (2016; edito in Italia da Fazi Editore), Le cose non dette racconta la vacanza a Tangeri in Marocco di due coppie amiche, o che almeno pensano di esserlo.

Carlo (Stefano Accorsi) ed Elisa (Miriam Leone) non hanno figli, giornalista lei, romanziere e docente di filosofia lui, vivono una vita elegante e fredda come loro casa. E poi ci sono l’ossessiva Anna (Carolina Crescentini) e lo stanco Paolo (Claudio Santamria) insieme alla loro figlia Vittoria, di rara antipatia.

La vacanza a Tangeri farà venire a galla tensioni, tradimenti e risentimenti dove ognuno scarica addosso all’altro la propria infelicità fino a un disastro finale.



Il romanzo della Ephron è un dramma psicologico improbabile sulla storia di due coppie americane che si sono create un habitat confortevole nelle loro zona di confort, e non riescono a guardare oltre. La vacanza insieme in Italia, prima a Roma, poi a Siracusa, inizia a far crollare non solo la loro fragile amicizia, ma anche le loro certezze. Scoprono menzogne e fanno i conti con chi sono in realtà.

Gabriele Muccino ha preso questo romanzo, più soporifero che interessante, ambientato sul terreno del matrimonio, quindi della vita di lungo corso di coppia, e ne ha fatto una delle sue storie urlate ed estreme. Ambientato, e girato, prevalentemente a Tangeri, le coppie sono formate da adulti (?) che il regista mutua da altri suoi film, cioè quasi sempre con le stesse caratteristiche: immaturi, infantili, isterici, irresponsabili. È una storia sopra le righe che a furia di caratterizzare diventa un carosello caotico di personaggi e situazioni.

