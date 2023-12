Le uscite di novembre, film e serie tv, su RaiPlay

Arriva su RaiPlay, dopo un esordio di successo su BBC lo scorso agosto, la terza attesa stagione di Starstruck, la commedia romantica che racconta il modo complesso e giocoso con cui i Millennials si interfacciano nelle relazioni sentimentali. Continuiamo a seguire gli alti e i bassi della storia tra Jessie – ragazza neozelandese a Londra – e Tom, star del cinema. Ideata, scritta, diretta e interpretata dall’attrice neozelandese Rose Matafeo, Starstruck è la voce di una generazione di venti-trentenni alla ricerca del loro posto nel mondo, eternamente precari ed eternamente insicuri mentre si interfacciano con i problemi della vita. In questa stagione ritroviamo Jessie (Rose Matafeo), a due anni dalla separazione dal suo Tom (Nikesh Patel), in giro per le strade di Londra, oramai trentenne e di nuovo single, alle prese con le pressioni dell’età adulta e con le conseguenze delle sue scelte. E mentre i suoi amici stanno mettendo su famiglia, Jessie si trova ancora una volta a chiedersi cosa stia veramente cercando dalla sua vita e dalle sue relazioni. Starstruck è stato nominato miglior programma comico ai Broadcast Awards 2022 e miglior serie comica agli Edinburgh TV Awards 2021. Per la sua interpretazione nella serie, Rose Matafeo ha ottenuto una nomination ai BAFTA 2022 come migliore protagonista comica femminile. Nel cast anche Nikesh Patel ed Emma Sidi.

Dal 25 novembre è arrivato in esclusiva su RaiPlay il film Falcon Lake, l’estate misteriosa ed emozionante di due giovani alle prese con i primi turbamenti amorosi. Il folgorante esordio alla regia dell’attrice canadese Charlotte Le Bon va ad arricchire l’offerta cinematografica esclusiva di RaiPlay. Falcon Lake è un racconto di formazione che vede protagonisti il tredicenne Bastien (Joseph Engel) e la sedicenne Chloé (Sara Montpetit). Le loro famiglie trascorrono le vacanze sul lago Quebec, in una baita che secondo una leggenda sarebbe infestata dai fantasmi. Tra i due ragazzi nasce un’amicizia che per Bastien però è qualcosa di più e, sebbene Chloé sia di qualche anno più grande, lui è pronto a superare ogni timore pur di arrivare al suo cuore. Un film elegante, fatto di silenzi ed atmosfere, in cui il paesaggio, gotico e onirico, diventa un protagonista dell’educazione sentimentale dei due giovani. Una storia che mette a fuoco le inquietudini dell’adolescenza e parla della paura di crescere, ma anche della solitudine e dei fantasmi personali che ci portiamo dentro per tutta la vita.

A novembre l’offerta esclusiva di RaiPlay si è arricchita di un nuovo titolo internazionale, Passeggeri della Notte (Les passagers de la nuit), diretto da Mikhaël Hers. Ambientato a Parigi negli anni ’80, il film racconta la storia di Elisabeth (Charlotte Gainsbourg), una donna che, lasciata di recente dal marito, si ritrova da sola a occuparsi dei suoi due figli adolescenti, Matthias (Quito Rayon Richter) e Judith (Megan Northam). Dopo vari tentativi fallimentari, Elisabeth riesce a trovare lavoro come centralinista in un programma radiofonico notturno in cui gli ospiti raccontano le proprie storie a cuore aperto. Qui conosce la conduttrice Vanda (Emmanuelle Béart) e incontra Talulah (Noée Abita), una giovane che Elisabeth decide di prendere sotto la sua ala protettrice. Passeggeri della notte è un film sul senso della famiglia e sulla ricerca di un nuovo inizio. Una storia fatta di atmosfere delicate e di incontri casuali che in realtà si rivelano decisivi. La pellicola, presentata alla 72esima edizione del Festival di Berlino, ha ottenuto una candidatura ai César e una candidatura ai Premi Lumière.

