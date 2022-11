“L’impegno in un abbraccio”di Carmelo -Virzì in programmazione a Seveso, Recco e Desio

Dopo il successo di Genova, la corsa di questo film, per fortuna, non si ferma!

“L’impegno in un abbraccio” film sulla violenza contro le donne, arriva al palazzo ducale di Genova in punta di piedi, in silenzio, con la sola forza della sua enorme problematica. Gli autori, i registi e tutto il cast ci crede, lo ama e si sente, e lo propone come una sfida. Del tutto vinta.

La serata dell’11 settembre si presenta subito un “tutto esaurito”, che segna già la strada di questo piccolo film.

I sorrisi, gli sguardi, gli applausi e le lacrime ne segnano tutta la visione.

La tematica è pesante, ma con il giusto peso di delicatezza e aggressività.

Prossima visione il 9 novembre al cineteatro Politeama di Seveso con inizio alle ore 17.

A seguire ci saranno delle proiezioni a a Recco (Ge) e Desio (MB)

Il film è stato scritto e voluto da Giusi Virzi, attrice, doppiatrice e scrittrice genovese.

La protagonista Marina, la donna che lotta, è Giusi Virzi, con lei co-regista, il noto documentarista ligure Marino Carmelo.

Nel cast tra gli altri, troviamo attori provenienti da vari mondi ed esperienze, sia dal teatro che produzioni televisive: Stefano Bartolotta, Alberto Porcu, Fery Raqaq, Enzo Bruno, Angelo Di Grumo, Luisa Guerrieri e Fabio Rossi.

Musiche del compositore toscano Massimiliano Cosimi.

Il film girato interamente a Genova.

Le riprese sono state realizzate con il sostegno di GLFC (Genova Liguria Film Commission)

Fa parte della colonna sonora “Ballo Balcano Garibaldi”, noto cantautore ligure.

Entrata libera fino ad esaurimento posti.