Tre giorni di acrobatica musicale, clownerie, giocolerie e teatro animeranno la città di Dolo durante l’ottava edizione de l’Isola delle Meraviglie, un momento di incontro tra discipline artistiche diverse e linguaggi provenienti da varie parti del mondo. Il Comune di Dolo intende così sostenere l’innovazione in campo culturale, l’integrazione tra diverse comunità e la progettualità, trasformando Dolo in una “città gentile, città che offre, città che si offre. E che abbraccia la grande bellezza offerta dalla dissomiglianza.”

Il programma prevede tra spettacoli così suddivisi:

Lunedì 15 luglio 2019 – ore 21.15 / Squero Monumentale

Acrobatica comico-musicale (Africa): The Black Blues Brothers

LET’S TWIST AGAIN!

Nella sala d’aspetto di una stazione ferroviaria cinque uomini, interpretati dagli acrobati africani Black Blues Brothers, con indosso trench alla Humphrey Bogart, sono in attesa. Di un treno? Di una persona? Per ingannare il tempo ascoltano twist e rock’n’roll da un juke-box d’epoca o provano a chiamare al telefono la propria ragazza, ma proprio queste due passioni per la musica e per l’amore fanno perdere il treno al gruppo! Come rimediare? Scatenandosi in acrobazie incredibili, che sfruttano tutto ciò che li circonda per numeri mozzafiato: i tavoli, le sedie … anche i passaggi a livello! Let’s twist again! è uno show acrobatico comico musicale, con una colonna sonora indimenticabile che attinge al periodo d’oro della musica statunitense e propone sequenze acrobatiche inedite e travolgenti.

Martedì 17 luglio 2019 – ore 21.15 / Squero Monumentale

Clownerie internazionale (Belgio): Okidok

SLIPES INSIDE

Gli Okidok sono considerati fra i più interessanti esponenti della nuova clownerie internazionale. Nei loro show questi due pagliacci belgi, moderni e raffinati ma estremamente popolari, mischiano le tecniche più varie del circo: giocoleria, equilibrismo e acrobazia. Spettacoli pieni di risate ed estremamente coinvolgenti per ogni tipo di pubblico, dai più grandi ai più piccini. Con questo spettacolo i clown Xavier Bouvier e Benoit Devos hanno riscritto la definizione del pagliaccio: grazie a trucchi e costumi minimalisti, a un uso sapiente e virtuoso di tecniche del corpo, espressioni facciali e ritmo, gli Okidok propongono uno show scoppiettante, pieno di gag e numeri spassosi, con una innovativa relazione tra i personaggi e il pubblico, costantemente coinvolto. Dimostrando che per ciascuno di noi esistono diversi clown.

Sabato 20 luglio 2019 – ore 21.15 / Parco Villa Concina, via Comunetto n. 5

Moni Ovadia

CARTA BIANCA a MONI OVADIA

Moni Ovadia, attore, autore e scrittore è uno dei più prestigiosi e popolari uomini di cultura della scena italiana. Il suo teatro ha contribuito a fare conoscere la cultura Yiddish attraverso una lettura contemporanea, unica nel suo genere in Italia e in Europa. Moni Ovadia è anche noto per il suo costante impegno politico e civile a sostegno dei diritti e della pace. In questo recital/monologo intratterrà il pubblico con riflessioni e letture e storielle ispirate al suo vastissimo repertorio.

Il progetto è promosso dal Comune di Dolo in partnership con la Fondazione di Comunità Riviera-Miranese e il contributo della Regione del Veneto. L’ideazione e organizzazione sono curate da Echidna/paesaggio culturale. Il programma è inserito nel Progetto A>Utopie 2019 promosso dalla Rete dei 14 Comuni aderenti tra Riviera del Brenta e Miranese.

In caso di maltempo l’evento si terrà nel Cinema Teatro Italia, via Comunetto n.12

BIGLIETTI:

Spettacoli del 15 e 17 luglio: ingresso libero Spettacolo del 20 luglio: biglietto unico 10,00 €, ingresso libero fino a 13 anni.

Per prenotazioni: Echidna/paesaggio culturale, tel. 371.1926476 – 340.9446568

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Echidna/paesaggio culturale

Tel. 371. 1926476 – 340. 9446568

Email: info@echidnacultura.it