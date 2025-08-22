Nella ferma condanna di ogni attività di aggressione armata e in particolare quella in corso a carico del governo israeliano ai danni della popolazione di Gaza, in occasione della 40° Settimana Internazionale della Critica nell’ambito della 82° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani (SNCCI) aderisce alla campagna R1PUD1A di Emergency con le seguenti azioni:
• stampa e affissione alla Casa della Critica del manifesto fornito da Emergency;
• inserimento di una dicitura dedicata sul sito;
• condivisione delle grafiche fornite dai Emergency attraverso i canali social;
- • inserimento in loop nelle slide degli eventi dei partner il manifesto/logo di Emergency.
Per approfondimenti: https://www.ripudia.it/