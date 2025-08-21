All’ 82° Mostra del Cinema di Venezia la IV edizione del premio collaterale “Cinema&Arts”

In occasione della 82ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia sarà presentata la IV edizione del Premio collaterale Cinema&Arts, ideato da Alessio Nardin e organizzato e curato da Kalambur Teatro e Associazione Culturale Ateatro. Anche quest’anno il premio ha in giuria la prestigiosa presenza del critico e studioso Oliviero Ponte di Pino e si avvale della preziosa e qualificata collaborazione dell’Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative, e del sostegno della Banca Prealpi San Biagio e del Gruppo Montelvini. Il premio collaterale Cinema&Arts si propone di indagare la commistione tra cinema e differenti forme di arte (comprese quelle che utilizzano le tecnologie più avanzate) focalizzando la ricerca sull’interazione con la musica e le arti performative dal vivo.

”Cinema&Arts è diventato un luogo spazio-temporale dove incontrare, confrontarsi e ricercare nuove prospettive artistiche – dice l’ideatore del premio Alessio Nardin, reduce dai suoi ultimi progetti internazionali a Dubai e in Brasile – La commistione e l’innesto di diverse arti una nell’altra resta il mio interesse artistico principale. La mia gratitudine va a pensatori, artisti, critici che in questi anni hanno partecipato in modo attivo a questa discussione artistica: da Oliviero Ponte di Pino a Ermanno Cavazzoni, da I Marcido a Pietro Borgonovo, da Andres Veiel ai Quay Brothers. Valore aggiunto di questa edizione è sicuramente la partecipazione (con un progetto cinematografico) del Centro Teatrale Santacristina e della sua direttrice Roberta Carlotto”.

Nelle scorse edizioni sono stati premiati artisti come: Alice Diop per il film “Saint Omer”, Chong Keat Aun, i Quay Brothers, Andres Veiel per il film “Riefensthal” e film come “Music for black pigeons” di Jørgen Leth, Andreas Koefoed, “Backstage” di Afef Ben Mahmoud e Khalil Benkirane, “Making of” di Cédric Kahn, Paul & Paulette take a bath di Jethro Massey. La giuria del Premio sarà composta dal regista Alessio Nardin (presidente), da Oliviero Ponte di Pino, presidente di Ateatro, Antonio Giuseppe Bia attore diplomato presso il Teatro Stabile del Veneto.

Anche quest’anno alla giuria sarà affiancato un gruppo di studio composto da oltre 30 giovani allievi del Percorso Triennale per Registi e Attori della Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative e da attori ed provenienti dalle masterclass dell’Accademia Duse che studieranno alcune opere cinematografiche e supporteranno la giuria nelle sue valutazioni.

La cerimonia di premiazione dei film vincitori del Premio Collaterale “Cinema&Arts” si svolgerà presso lo Spazio Incontri Venice Production Bridge, all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, giovedì 4 settembre 2025 a partire dalle ore 16.30. L’evento sarà anche l’occasione per proiettare al pubblico della Mostra in prima assoluta quattro delle interviste della serie:

Teatri da inventare- Gli artisti di Venezia 75 (Italia, 2022)

a cura di Centro Teatrale Santacristina

regia di Jacopo Quadri

Le interviste sono state realizzate in occasione delle riprese di 75 Biennale Ronconi Venezia, prodotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra, scritto da Roberta Carlotto e Oliviero Ponte di Pino, fotografia Greta De Lazzaris e montaggio Nicolò Tettamanti

Produzione Palomar in collaborazione con Centro Teatrale Santacristina

Verranno proiettate le testimonianze di Robert Wilson (10′), Meredith Monk (9′), Federico Tiezzi (12′) e Sandro Lombardi (12′). Le 12 interviste, a cura di Oliviero Ponte di Pino, sono consultabili presso Archivio Storico della Biennale di Venezia – ASAC

Parteciperanno all’evento anche sceneggiatori e artisti di “Teatri da inventare- Gli artisti di Venezia 75”.