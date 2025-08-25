L’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha scelto per la sua preapertura di martedì 26 agosto alle 18.00 in Sala Darsena la proiezione in prima mondiale di Origin del celebre fotografo, regista e ambientalista francese Yann Arthus-Bertrand, già presente alla Mostra del Cinema di Venezia con le sue opere Human (2015) e Woman (2019).

Originè l’inedita versione estesa del cortometraggio introduttivo della sezione Natural Intelligence della Biennale Architettura 2025, curata da Carlo Ratti. La proiezione di Origin sarà seguitada un dialogofra il regista Yann Arthus-Bertrand, il Curatore della Biennale Architettura Carlo Ratti e il Direttore artistico della Biennale Cinema Alberto Barbera. La proiezione di Origin verrà seguita dalla versione restaurata con materiali ritrovati di Queen Kelly di Eric von Stroheim

Origin è stato realizzato con il sostegno di Generali e Veneto Film Commission e costituisceuno sguardo inedito sulla laguna di Venezia, al di fuori della banalità degli stereotipi turistici, incoraggiandoci a guardare con occhi nuovi la natura che la compone, per preservarla al meglio.

«Sono affascinato da Venezia da più di quarant’anni – dichiara Yann Arthus-Bertrand – al punto da scrivere due libri su questa città a partire dagli anni ’80. Qualche tempo dopo, per il mio film Human, ho avuto l’opportunità di filmare la laguna di Venezia e da allora ho sognato di dedicarle un film completo. Quando mi è stato chiesto di realizzare un cortometraggio per la Biennale Architettura ero felicissimo e ho subito accettato. Era l’occasione per creare un film artistico e sensibile, dove la musica abbraccia la bellezza della laguna. Poi, la Biennale di Venezia mi ha chiesto di realizzare un lungometraggio sullo stesso tema, e sono stato felice di tornare in laguna. Lì ho incontrato Giovanni Pellegrini, un direttore della fotografia ed esperto pilota di droni veneziano, grazie alla cui straordinaria conoscenza della laguna, abbiamo catturato immagini uniche. Una tempesta sopra la laguna ci ha regalato un raro momento naturale, dove il tempo è sembrato fermarsi. Grazie ai droni, ho potuto mostrare una Venezia diversa, con immagini più misteriose e selvagge, non da cartolina. Volevo raccontare la storia delle sue origini: l’intelligenza umana di fronte a un ambiente. Questo film è il mio omaggio alla laguna e agli uomini e alle donne che hanno costruito Venezia».

Il pubblico potrà accedere alla proiezione scaricando l’invito attraverso il QR Code che verrà pubblicato sui quotidiani locali a partire da sabato 22 agosto.

Sono previste due ulteriori proiezioni pubbliche al Cinema Rossini il 27 agosto alle 19.00 e alla Home of The Human Safety Net il 29 settembre alle 19.30.

Proiezione riservata alla stampa accreditata: Sala Giardino 28 agosto – ore 8.30