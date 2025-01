“Lo specchio di Eleonora”, podcast sulla Duse di Fondazione Stabile Veneto e Chora Media

A cento anni dalla scomparsa di Eleonora Duse la Fondazione TSV – Teatro Nazionale chiude il progetto speciale DonnaDuse realizzato grazie anche al contributo del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto presentando il suo primo podcast in collaborazione con Chora Media, Lo specchio di Eleonora, un viaggio in tre puntate disponibile su Spotify e Apple Podcast scritto e raccontato da Luca Scarlini, scrittore, drammaturgo e storyteller.

Le tre puntate esplorano altrettante opere fondamentali, tappe significative del suo percorso d’ attrice: La signora delle camelie, Casa di bambola e La città morta. Con queste interpretazioni, Duse ha sfidato convenzioni, gusti e modi di pensare, lasciando un segno indelebile nella storia del teatro. A raccontare questa figura rivoluzionaria è Luca Scarlini, che intreccia la memoria della Duse con riflessioni sul presente. Ad accompagnarlo, Maura Gancitano, filosofa e fondatrice di Tlon, la sociolinguista Vera Gheno, Chiara Albanese, responsabile delle redazioni di Roma e Milano di Bloomberg, Silvia Scognamiglio, Maria Lucia Schito e Giulia Morelli, autrici e voci del podcast Mis(s)conosciute, scrittrici parentesi.

Nella prima puntata (L’arte che sfida le convenzioni) si parte dal ruolo iconico de La signora delle camelie, esplorando come la arte di Eleonora Duse abbia trasformato il teatro moderno. In dialogo con Maura Gancitano, filosofa, una riflessione sull’identità femminile, il corpo come simbolo e la tensione tra espressione personale, arte e società moderna.

Nella seconda puntata (Nora e la rivoluzione del teatro femminile) si prendono le mosse dal debutto nel febbraio 1891 di Eleonora Duse al Teatro Filodrammatici di Milano in Casa di bambola di Henrik Ibsen,nei panni della ribelle Nora Helmer. Un ruolo rivoluzionario per l’epoca, che Duse difese contro censure e critiche, trasformandolo in un manifesto per l’emancipazione femminile. Insieme a Silvia Scognamiglio, intervengono Maria Lucia Schito e Giulia Morelli, esplorando il legame tra la figura della Duse, l’arte teatrale e i movimenti femministi.

Nella terza puntata (L’arte di una imprenditrice) Eleonora Duse, icona del teatro internazionale, unisce genio artistico e spirito imprenditoriale in una carriera di trionfi e sfide. Pioniera nel dirigere compagnie teatrali e investire in opere innovative, si confronta con i limiti sociali imposti alle donne del suo tempo. In questo ultimo episodio della serie, ci accompagnano Chiara Albanese e Vera Gheno.