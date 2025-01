“L’Anima si Fa Stile”: nasce la collezione “Alma” di Weljanny Luciano

L’imprenditrice sudamericana Weljanny Luciano, nota imprenditrice femminile e fondatrice del brand di successo Bellawel, presenta la sua nuova collezione/capsule collection di borse “Alma Collection”. Dopo il trionfo di “Bella Collection”, che ha incantato Venezia e conquistato il cuore del pubblico internazionale, Weljanny torna con una proposta più minimal, che segna per l’imprenditrice digitale una svolta verso l’essenziale. La linea è interamente in pelle e Made in Italy, realizzata da artigiani esperti che collaborano con i più prestigiosi marchi dell’alta moda.

“Alma”: Amore, Leggerezza, Libertà

La collezione nasce per raccontare emozioni presenti in ciascuna donna, a prescindere dall’apparenza, dalla posizione sociale, dal mondo in cui vive. “Ci sono sentimenti, emozioni e situazioni che tutte le donne vivono con la stessa intensità e la stessa emotività. E questo credo sia una delle cose che più mi piace del mondo femminile. Il loro saper andare oltre le apparenze, guardandosi nel profondo. Quando con le mie amiche ci raccontiamo esperienze vissute, o situazioni quotidiane, spesso mi sento dire “È così anche per me” oppure “Anche a me è capitato” e questo mi ha spinta ad immaginare un prodotto che potesse unire tutte le donne” spiega Weljanny Luciano. Una ricerca di profondità, una scelta stilistica più composta. Un suo desiderio di arrivare all’essenziale, alla parte intima della donna che viene spogliata della propria esteriorità e mostrata attraverso quello che ha nel cuore, nell’Anima. Quel sentimento di vicinanza, condivisione e aggregazione. Quella sottile filo che lega le donne le une alla altre e che in Alma Collection si traduce in una catena dorata regolabile che rende la bosa versatile. Anche nella scelta del logo Weljanny sceglie di non mettere più il nome del brand per esteso ma solo le sue iniziali: BW.

Alma Collection

Un unico modello in tre colori per raccontare l’animo femminile:

Alma Rossa: Una celebrazione dell’amore, delle amicizie profonde. Questa borsa simboleggia il calore della condivisione del tempo con le persone che ami, la passione che accende i legami più autentici. La tonalità rossa si fonde con un design minimale, esaltato da una fibbia dorata e dal dettaglio iconico del trapezio che chiude la borsa con le lettere BW.

Alma Nera: Un inno alla libertà e alla leggerezza della notte. Perfetta per chi vive il divertimento come una danza, lasciandosi trasportare dall’euforia e dal mistero. Con il suo nero intenso, elegante e intrigante, questa borsa racconta il lato audace e avventuroso di ogni donna.

Alma Bianca: Purezza, calma, introspezione. È l’anima della quiete, dei momenti di relax che rigenerano e nutrono lo spirito. Il bianco candido della borsa richiama una domenica mattina serena, il profumo del caffè e la luce di una giornata di sole.

Un viaggio di autenticità e raffinatezza

Con “Alma Collection”, Weljanny Luciano conferma la sua capacità di innovare restando fedele alla sua anima latina e al suo impegno per l’artigianalità di alta qualità. La collezione non è solo una celebrazione dell’anima, ma anche un esempio di imprenditoria femminile di successo. Weljanny, con la sua energia e la sua visione, ispira donne di tutto il mondo a valorizzarsi e a esprimere la propria essenza con stile e forza di volontà.

Info: https://bellawel.com.