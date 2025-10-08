“Nanni Loy – L’autore oltre lo specchio”, a Roma il Convegno di studi per il Centenario dalla nascita e il Trentennale dalla scomparsa

Venerdì 10 ottobre 2025, presso la Sala Giorgio Fregosi di Palazzo Valentini (Roma), si terrà un convegno dedicato a Nanni Loy, maestro innovatore e anticonformista del cinema italiano, per celebrare i cento anni dalla nascita e i trent’anni dalla scomparsa. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Culturale Casa della Commedia all’Italiana fondata da Claretta Carotenuto e Steve Della Casa, mira a valorizzare l’eredità artistica e civile del regista, coinvolgendo studenti, studiosi e appassionati.

Realizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Rai, di Titanus, della Regione Campania, dei Comuni di Cagliari e Fiumicino e con la collaborazione di istituzioni e archivi cinematografici, il convegno si svolgerà dalle 9:00 alle 19:00, in un intreccio di testimonianze, proiezioni e riflessioni critiche. Aprirà gli interventi Steve Della Casa, seguito da Franco Grattarola, Marco Cucurnia, Enrico Bernard, Alberto Pallotta, Andrea Pergolari, Graziano Marraffa, Massimiliano Artibani, Francesco Sala e Gianni Virgadaula. La moderazione sarà affidata a Graziano Marraffa, Presidente dell’Archivio Storico del Cinema Italiano, con la partecipazione degli studenti della Sapienza Università di Roma.

Attraverso analisi e contributi critici, il convegno ripercorrerà la carriera di Loy, regista capace di unire impegno civile e ironia: dalla commedia popolare di Audace colpo dei soliti ignoti e Amici miei atto III al cinema di denuncia e memoria storica de Le quattro giornate di Napoli e Detenuto in attesa di giudizio. Verrà inoltre ricordata la sua rivoluzionaria esperienza televisiva con Specchio segreto (1963), format che introdusse in Italia la “candid camera”.

A chiudere la giornata, la “Serata d’onore per Nanni Loy”, moderata da Marco Giusti, vedrà la partecipazione di familiari, colleghi e protagonisti del mondo culturale, con un’esclusiva videointervista di Gloria Satta a Lino Banfi.

L’iniziativa è ospitata da Città Metropolitana di Roma Capitale – Commissione Consiliare Permanente VII Patrimonio e Politiche abitative.

Informazioni e prenotazioni:

casacommediaitaliana@libero.it