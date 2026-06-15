La residenza artistica di cinema del reale nata nel 2024 nel corso di Laguna Sud e curata da ZaLab in collaborazione con Giornate degli Autori, da quest’anno viene di comune accordo dedicata e intitolata a Giorgio Gosetti, fondatore delle Giornate degli Autori e di Laguna Sud – Il Cinema fuori dal Palazzo, scomparso lo scorso marzo.

Laguna Film Lab, percorso immersivo che ha reso la periferia veneziana, tra spazi urbani, terre emerse e zone d’acqua, il terreno di un’esperienza residenziale in cui il cinema si fa strumento di indagine, incontro e trasformazione, intrecciando riflessione sociale, etica ed estetica, cambia foma e dal 2026 si svilupperà nell’arco di un intero anno. I/le 4 autori/autrici selezionati/e per la residenza, guidati in ogni fase di lavorazione da tutor di livello internazionale, produrranno un film collettivo di cinema del reale di circa 60 minuti.

Potranno partecipare alla call giovani autori/autriciunder 35 di qualsiasi nazionalità che abbiano realizzato almeno un cortometraggio. La residenza artistica sarà completamente gratuita e includerà viaggio, vitto e alloggio. La scadenza per inviare la propria candidatura è il 3 luglio 2026 e i risultati saranno resi noti entro il 31 luglio 2026. Form e info su come iscriversi sono disponibili su zalab.org.

Il film collettivo finale, prodotto tra settembre 2026 e giugno 2027, sarà proiettato in anteprimanel corso della24a edizione delle Giornate degli Autori e a Chioggia nell’ambito della 13a edizione di Laguna Sud – Il Cinema fuori dal Palazzo, con ulteriori proiezioni nell’autunno 2027 in almeno 6 sale cinematografiche italiane.

La residenza, realizzata con il sostegno dell’Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in collaborazione con Fondazione Clodiense ONLUS, Pro Loco Chioggia – Sottomarina e Comune di Chioggia, è diretta artisticamente per ZaLab da Andrea Segre con la collaborazione di Gaia Furrer, direttrice artistica delle Giornate degli Autori, che ha dichiarato: “Mi piace pensare che Giorgio avrebbe amato soprattutto la natura collettiva di questo progetto. Per tutta la vita ha sostenuto i giovani autori e ha concepito il cinema come un luogo di incontro, dove le idee crescono nel confronto con gli altri. È uno spirito che questa residenza raccoglie e rilancia verso il futuro.”