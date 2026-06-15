È in arrivo l’attesissima rassegna cinematografica itinerante organizzata dall’associazione Divina Mania con la direzione artistica di Mauro Lamanna in collaborazione con Gianmarco Saurino, e la direzione organizzativa di Debora Leonardi e Pietro Loscavo, che dal 2018 porta il cinema nei quartieri e nelle periferie d’Italia in cui l’offerta culturale è difficilmente accessibile. Dopo la crescita costante nel corso di questi anni, il progetto continua ad ampliare il proprio raggio d’azione e per la sesta edizione si prepara a vivere una nuova stagione attraversando il Sud Italia e non solo, con un lungo viaggio che fino a settembre toccherà città, borghi e comunità diverse.

“Il calore e l’attenzione che circondano SCHERMI, anno dopo anno, ci riempiono d’orgoglio.” dichiarano i direttori artistici Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino “Questa rassegna nasce con un obiettivo preciso: accendere una luce nei quartieri, trasformando le piazze in sale cinematografiche a cielo aperto dove riscoprire la bellezza della condivisione e della cultura. Offrire tutto questo gratuitamente, portando a dialogare con il pubblico artisti di primissimo piano del cinema italiano, è la nostra scommessa vinta”.

“Il cinema su quattro ruote è cresciuto, è diventato grande” aggiungono i direttori organizzativi Debora Leonardi e Pietro Loscavo “e l’abbraccio delle persone in ogni tappa ci spinge a viaggiare ancora più lontano, fieri di offrire un’esperienza culturale inclusiva e di altissimo livello.”

Sette quest’anno le regioni coinvolte: Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Lazio e per la prima volta anche Toscana e Sardegna. Fulcro della manifestazione resta il Cine-furgone, il cinema itinerante che attraversa i territori trasformando piazze, cortili e spazi pubblici in arene cinematografiche a cielo aperto. Un progetto che negli anni ha saputo costruire relazioni con le comunità locali, creando occasioni di incontro e partecipazione, alla presenza di tante artiste e artisti che hanno attraversato le piazze di Schermi tra cui. solo per citarne alcuni, Luca Marinelli, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Dario Aita, Pierpaolo Spollon…

L’edizione 2026, anticipata a maggio da una tre giorni a Lampedusa oltre a due appuntamenti a Reggio Calabria che hanno visto la partecipazione di Alessio Praticò e Alberto Paradossi, prenderà ufficialmente il via a Foggia.

Dal 23 al 28 giugno il Cine-furgone raggiungerà il capoluogo pugliese per una settimana di appuntamenti diffusi nei quartieri della città che vedranno alternarsi alcuni dei volti più interessanti del cinema e della serialità italiana: da Mariachiara Giannetta a Barbara Chichiarelli, da Matilde Gioli a Francesco Montanari e Gianmarco Saurino fino all’incursione dell’artista Laika. Al programma quest’anno si aggiunge anche Schermini, una mini rassegna di cinema per i più piccoli con proiezioni pomeridiane pensate per i giovani spettatori, che inaugurerà proprio a Foggia con tre appuntamenti.

Il percorso di Schermi continuerà con un fitto calendario che toccherà numerose città tra cui Catanzaro, Potenza, Grosseto, Nicosia, Linguaglossa, Palermo, Cosenza, e una grande festa finale di chiusura a Roma a settembre.

L’edizione 2026 di Schermi Cinema Multipiazza è realizzata con il sostegno di Fondazione Oltre, nata con la missione di “ispirare chi cresce, accompagnare chi educa”. La Fondazione affronta alcune delle grandi sfide educative del nostro tempo — adolescenza, rapporto con le tecnologie e fragilità dei legami — promuovendo percorsi e alleanze tra scuole, famiglie e comunità. Con una community educante di oltre 17mila iscritti, più di 6mila studenti e centinaia di docenti coinvolti, Fondazione Oltre dimostra che un’educazione diversa, fondata su ascolto, presenza e bellezza, è possibile.

“Ci occupiamo di educazione — sostiene Gigi De Palo, Direttore Generale di Fondazione Oltre — e per questo il cinema non è per noi solo intrattenimento, ma uno strumento di educazione profonda. Siamo convinti che portare il cinema nelle piazze, nelle periferie, nei luoghi dove di solito non arriva, sia un atto educativo, perché la bellezza non dovrebbe essere un privilegio di pochi”.

Il calendario completo con tutte le proiezioni, gli ospiti e gli appuntamenti sarà disponibile a breve sui canali ufficiali della manifestazione.