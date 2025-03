Opera prima scritta e diretta da Mark Anthony Green, Opus è un film le cui grandi ambizioni si risolvono in velleità.

Ariel Ecton (Ayo Edebiri, la celebre Sydney Adamu della serie tv The Bear, su Disney+) è una giovane giornalista cui deve ancora essere data la sua occasione.

Inaspettatamente riceve, come anche il suo direttore, e pochissimi “eletti”, l’invito all’esclusiva presentazione del nuovo album della star delle star degli anni 90, che detiene ancora il titolo del tour più visto di quegli anni: Alfred Moretti (John Malkovich).



Moretti è una leggenda vivente, un’icona la cui musica ha segnato epoche, la cui assenza dalle scene è diventata essa stessa un mito.

L’influencer Emily Katz (Stephanie Suganami), la fotografo/paparazzo Bianca Tyson (Melissa Chambers), Bill Lotto (Mark Sivertsen), ex rock star ora podcaster, Clara Armstrong (Juliette Lewis) conduttrice di uno show televisivo , il capo redattore di una rivista (Murray Bartlett) e Ariel partono in quello che sembra un entusiasmante press tour nella tenuta della star del pop dove verrà ascoltato in anteprima il miglior album mai realizzato.

Nel bel mezzo del nulla, circondato da alti cancelli con filo spinato, il divo e idolo Moretti ha costruito una comunità di fanatici, o yes men, che vivono obbedendo ciecamente al dio della creatività.

Non ci vuole molto prima che Ariel intuisca che l’ambiente in cui è stata catapultata nasconda qualcosa di oscuro e pericoloso.

Il regista Green, ex direttore del mensile GQ, ha messo in scena un horror sugli effetti e sui pericoli dell’idolatria nei confronti di una celebrità.

Già l’idea di per sé non è originale, ma almeno all’inizio della storia Green sembra avere ben in mente quello che vuole dire. Le intenzioni della regia sono chiare, non c’è nulla da leggere tra le righe, il problema è che non riesce a svilupparle con un una sfaccettatura tagliente che mantenga fede alle promesse iniziali.

Malkovich, sempre adorabile, è l’unica fiammella estrosa di questo film che non riesce a uscire da circolo monotono di tensione fiacca.