Per Operaestate Festival a Valbrenta (Vi) debutta “Alieni in laguna”, il nuovo spettacolo di Andrea Pennacchi

Continuano gli eventi del cartellone di Operaestate Festival. Giovedì 7 agosto alle ore 18.00 al Parco delle Grotte di Oliero a Valbrenta va in scena Alieni in laguna, un’opera di, e con, Andrea Pennacchi e con Nicola Bressi, accompagnati dalle musiche dal vivo di Giorgio Gobbo.

Nel Parco delle Grotte di Oliero, tra le risorgive carsiche più grandi d’Europa, immerse in un ambiente naturale incontaminato e sovrastato da altissime pareti rocciose, Andrea Pennacchi alterna comicità e dramma per portare in scena una narrazione che oscilla tra la memoria e la cruda realtà dei cambiamenti climatici.

Pennacchi, insieme a Nicola Bressi, naturalista e zoologo, curatore al Museo di Storia Naturale di Trieste, esplora l’impatto delle specie aliene sulla biodiversità locale e globale. Dal Granchio Blu che infesta le nostre lagune, al Siluro endemico nel Po, la narrazione mette in luce come i cambiamenti climatici e le azioni dell’uomo ne favoriscano la diffusione in maniera irreversibile. Un racconto che fonde realtà e fantasia, storia e biografia, scienza e folklore veneto.

Accompagnati da un tessuto sonoro a cura di Giorgio Gobbo, che mescola rumori della natura, suoni urbani e musica dal vivo, si intrecciano con dati scientifici sulla diffusione di nuove specie, creando inedito contrasto tra l’ambiente circostante, la magia dei ricordi e la dura realtà dei cambiamenti contemporanei.

Alieni si vuol porre come specchio della società contemporanea, invitando il pubblico a riflettere sulle proprie azioni e sul concetto stesso di “alieno”. Ad accompagnare il pubblico verso il finale Pennacchi racconta la storia del baccalà, un cibo un tempo “alieno”, diventato un simbolo della cucina veneta. Un finale che invita all’azione e alla speranza, suggerendo che, con saggezza e rispetto, possiamo trovare un nuovo equilibrio nel nostro ecosistema in continua evoluzione.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà allestito alla CMP Arena (Ex Pala Due) a Bassano del Grappa.

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it