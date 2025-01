Progetti Scuola ABC – Luca Marinelli, Barbara Chichiarelli e Davide Serino incontrano gli studenti per parlare della serie “M – Il Figlio del Secolo”

Si svolgerà giovedì 23 gennaio al Cinema Adriano di Roma un nuovo incontro di “Cinema, Storia & Società” nell’ambito dei Progetti Scuola ABC rivolti agli studenti e le studentesse delle Scuole Superiori del Lazio. I ragazzi potranno vedere, dopo il successo della prima proiezione, le prime due puntate di M – Il Figlio del Secolo, diretta dal pluripremiato regista britannico Joe Wright e prodotta da Sky Studios e The Apartment, una società di Fremantle.

La serie, interpretata da Luca Marinelli, Francesco Russo, Barbara Chichiarelli, Benedetta Cimatti, è tratta dal romanzo omonimo di Antonio Scurati, Premio Strega nel 2019, e narra la storia dell’ascesa al potere di Benito Mussolini, dalla fondazione dei Fasci italiani di combattimento del 1919 al discorso in Parlamento del 3 gennaio 1925.

Al termine della proiezione gli interpreti Luca Marinelli e Barbara Chichiarelli e lo sceneggiatore Davide Serino (che ha scritto la serie insieme a Stefano Bises) risponderanno alle domande degli studenti in un incontro moderato dal giornalista e critico cinematografico Federico Pontiggia. La serie, in otto puntate presentate in anteprima assoluta all’’81a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è un’esclusiva Sky e NOW.

I Progetti Scuola ABC sono promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale e sono tra le azioni strategiche della nuova programmazione FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio. L’iniziativa è curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e realizzata da Zètema Progetto Cultura, in partenariato con Giornate degli Autori, Cinecittà e la Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura.

Info: www.progettoabc.it.