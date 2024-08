Provengono da Lombardia, Piemonte, Sicilia, Emilia-Romagna e Veneto i vincitori dei concorsi per giovani recensori banditi dal Cinit per il 2024

Segnalazioni e menzioni anche per altri studenti di Calabria, Abruzzo, Puglia e Basilicata

Anche quest’anno il Cinit-Cineforum Italiano ha bandito diversi concorsi per gli studenti delle scuole superiori e delle università, mettendo in palio l’ospitalità all’81.ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per le migliori recensioni.

Per il 18° Concorso Nazionale “Francesco Dorigo” sono risultati primi classificati ex-aequo Cristina Di Maria di Taormina, studentessa dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Davide Citterio di Mariano Comense (Como) dell’I.I.S. “Jean Monnet” ; la prima ha recensito La chimera, il secondo Il gatto con gli stivali 2.

Per il 23° Concorso “Vincenzo Gagliardi”, riservato agli studenti del Veneto, 1° classificate ex-aequo Clara Reghellin di Schio (VI) studentessa del Dipartimento studi umanistici dell’Università di Udine, e Sofia Palmeri di Marcon (VE) iscritta al 1° anno di Giurisprudenza all’Università di Bologna, entrambe hanno recensito La chimera; seconda classificata Martina Scanferla di Piove di Sacco (PD) con la recensione del film The Holdovers.

Per la 5.a edizione del concorso “Isidoro Lanari” sono risultate prime classificate Agnese Piana di Torino, studentessa della sede di Rimini dell’Università di Bologna, con la recensione del film Povere creature, e Asia Cecchetti di Santarcangelo di Romagna del Liceo Scientifico “ A. Einstein” di Rimini, con il film Io capitano.

Vincitrice del Premio “Giovani Sicilia – CineVittoria” è stata Liliana Bonarrigo di Alì Terme (ME), neo diplomata al Liceo Classico dell’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” di S.Teresa di Riva con la recensione del film Io capitano.

Diverse sono state le segnalazioni e le menzioni speciali attribuite dalla giuria nei vari premi di quest’anno: ad Asia Minichilli De Gennaro di Teramo che studia Lettere Moderne all’Università di Bologna, a Martina Moliterni di Matera dell’Università del Salento, a Marta De Roberto di Rende (CS) studentessa dell’Università della Calabria, Linda Soligo di Vedelago (TV) dell’ Università Ca’ Foscari di Venezia e a Lucrezia Nardone e Gabriele Fedeli del Liceo Scientifico dell’I.I.S.S. “Bruno-Franchetti” di Mestre.

Gli studenti seguiranno la kermesse veneziana, seguiti da critici ed esperti di cinema, e parteciperanno alla cerimonia di consegna di targhe e attestati in programma nello Spazio Regione Veneto all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia venerdì 6 settembre alle ore 12.

Da destra: Liliana Bonarrigo e Cristina Di Maria

Agnese Piana

Davide Citterio

Clara Reghellin