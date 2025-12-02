Tratto dall’omonimo romanzo (edito in Italia da Sperling & Kupfer Editore ) di Colleen Hoover (scrittrice di romanzi rosa inizialmente si autopubblicava, poi BookTok l’ha catapultata ai vertici delle classifiche letterarie) Regretting You – Tutto Quello Che Non Ti Ho Detto è un melodrammone inverosimile con dialoghi (e spesso pose) da fotoromanzo.

La vita di Morgan (Allison Williams) e quella di sua figlia Clara (Mckenna Grace) vengono travolte e stravolte da un tragico incidente che fa venire fuori un segreto piccante, non fosse tremendo. Ma chiusa una porta del cuore, si apre un portone del cuore.

Sceneggiato da Susan McMartin (After), diretto da Josh Boone (Colpa delle Stelle), Regretting You è una telenovela con protagonisti borghesissimi di successo, elengati, sempre pettinati. I temi su cui punta, mancando il bersaglio, sono il perdonare e il dimenticare.

Lungo fino al limite della sopportazione, questo film manca totalmente la chimica: gli attori recitano come se leggessero le battute, spesso esagerate, spesso banali.





Data di uscita: 4 dicembre 2025

Genere: Sentimentale

Anno: 2025

Paese: USA

Durata: 116′

Produzione: Constantin Film, FVR Entertainment, Frayed Pages Entertainment, Harbinger Pictures

Distribuzione: Eagle Pictures