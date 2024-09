Junyang e Peiying sono una giovane coppia giocoforza distrutta dal rapimento della figlia duenne Bo. L’indagine procede a rilento e giunge a un punto di svolta solo quando all’attenzione dei due arrivano alcuni dvd anonimi contenenti riprese disturbanti della vita di entrambi, nei momenti in cui la bambina era ancora fra le loro braccia, in casa o al parco, e vivevano l’esistenza di una normale famiglia.

Junyang si ritrova nella stessa situazione del Georges in Caché, non può che iniziare a danzare in lento cerchio per giungere a un confronto con il voyeur che potrebbe aver rapito la figlia e sembra essere ossessionato da lui in prima istanza, pare volerne esporre i vezzi segreti che minerebbero l’equilibrio familiare. Il rapimento potrebbe persino non avere importanza allora, l’unico fattore a contare qualcosa è la facoltà di vedersi, ancor prima che riconoscersi vicendevolmente. Chi guarda e chi viene guardato, chi sorveglia e chi viene sorvegliato? Quis custodiet ipsos custodes? Non è la sorveglianza a essere una forma di esercizio del potere, ma lo sguardo che la precede a plasmare un primigenio atto di violenza. Sei anni dopo A land imagined, i due uomini che erano l’uno il sogno dell’altro collidono nello sguardo dell’Altro a Venezia 81 – la perla dell’anonimo concorso di quest’anno.

I confini di Stranger eyes sono labili. Non è mai limpido dove avviene la transizione dal noir al dramma, così com’è malfermo il limine tra riflessione sociopolitica e ragionamento sulla natura dell’immagine. E anche il tempo viene disordinato, o almeno la sua percezione si liquefa. Il già citato Haneke di Niente da nascondere è un’ispirazione chiara, declinata in accordo alle rivoluzioni già digerite dalla modernità del controllo panottico e della trasformazione in immagine-dato del piano dell’esistenza (ben infiocchettate da Shoshana Zuboff, per esempio); e senza impaludarsi in un riepilogo critico della storia della pulsione scopica nella storia del cinema, risulta lampante come il procedere della narrazione prenda le mosse dallo Heroes di Bowie (e il suo celeberrimo videoclip) molto più di quanto non assorba la lezione hitchcockiana-depalmiana.

Nel calderone di Yeo c’è spazio per la consapevolezza dell’allisciamento prodotto nel quotidiano dall’onnipresenza dallo schermo, che sia quello del sistema di videosorveglienza della città-stato regime–friendly singaporiana o quello dei dispositivi elettronici di uso comune: Peiying – Annica Panna – è una streamer, vive del proxy della sua immagine e la sua relazione con gli altri è sempre mediata da tale proiezione (“io voglio essere vista”), mentre il marito – Wu Chien-ho – possiede una relazionalità fisica con lo spazio e i corpi, è in continuo commercio con le cose del mondo, identificantesi in esse; in questo senso è presente l’eco schnitzleriano di Eyes wide shut, e non solo nelle dinamiche di coppia dacché il rapimento della piccola, come il timore del tradimento in Kubrick, assurge presto a pretesto di una discesa decostruttiva nell’atto di osservare. L’arcologia cibernetica di consumo visivo cooptante e alienante comporta la preminenza della componente visuale nelle forme di connessione con gli altri, al contempo lo sguardo pietrifica e crea uno specchio attraverso il quale chi guarda e chi viene guardato performano un atto che non è mai attivo/passivo ma riflessivo/trasformativo: riflessi, modelli o (auto)rappresentazioni forgiano e disfano l’identità di ciascuno.

La genitorialità immatura e abulica dei due (non sapevano se tenere la figlia o meno, vivono in casa della madre di lui) è registrata senza sosta prima dalle telecamere dello spazio pubblico e poi da quelle installate dalla polizia nel plesso abitativo per scovare il guardone. Questi – l’inclito Lee Kang-sheng in un ruolo, quello di Lao Wu, neanche così differente da quelli cucitigli addosso da Tsai Ming-liang – non ha nulla a che fare con il sequestro, e anzi la sua ossessione si diluisce dapprima nello stalking ai danni di Peiying e poi evolve in un raffronto/riscontro con Junyang; il guardone diventa guardato, è così spiato, seguito. Allora avviene il collasso, perché l’uno arriva a esistere nello sguardo dell’altro e in una sala giochi twinpeaksiana analoga a quella della rivelazione del film precedente i due si rendono conto di essere lo stesso, un Selbst (cfr. Schnitzler). Junyang è Wu a distanza di spannometrici vent’anni. A richiamarlo vi sono il principio di oftalmopatia della madre, presente nello stesso quadro temporale in due entità diverse, la più anziana delle quali evoca la moglie assente di Wu, cioè Peiying; a sua volta Peiying ha lasciato Junyang/Wu e dunque il primo dei due con l’età si trasforma suo malgrado nel secondo (lo stalker) per per seguire da rispettosa distanza la figlia sottrattagli dall’impaurita consorte che chiude il cerchio abbandonandolo e accettando così di essere vista, forse per la prima volta.

La topologia di Stranger eyes si snoda sulla superfice del nastro di Möbius (Strade perdute), diviene un oggetto impossibile penrosiano che acquisisce forma nel tramite dello sguardo dello spettatore mentre esso segue daccapo lo sguardo altrui, ha corpo squisitamente cinematografico perchè esiste solo nella relazione visuale tra soggetti che si reificano a vicenda in immagini. Yeo può permettersi di ignorare lo scorrere naturale degli eventi e anzi lo torce, perchè alcuni di essi vengono attraversati da una doppia semantica, e nella fabula e nell’intreccio (una volta ricostruito). Le immagini sono immortalazioni e pertanto ignorano la significatività che il tempo conferisce alla vita umana, e diventano manipolabili dal cinema a questa maniera, tanto per cominciare; o diventano collante unanime dell’interazione con l’altro nello spazio interdipendente degli strati tangibili o virtuali; o diventano dispositivo politico per soggiogare la realtà alle striature del potere di controllo, a cui viene ricondotta la massa canettiana del volume dell’informazione (in senso quasi fisico, ovverosia perturbamento dell’uniforme).

Il mistero viene risolto ben prima del finale con ostentata anticlimaticità: la bimba ritorna a casa ma viene sottratta allo sguardo sia del padre, scaturendo de facto il conflitto autentico della componente narrativa, sia dello spettatore, ribadendo la gradazione speciosa dell’elemento giallo nel film tout court. Ivi s’innerva la riflessione serpentesca del poliziotto Zhang quando spiega alla giovane nonna che non serve mica indagare per essere bravi investigatori oggigiorno, ma bastano attenzione e pazienza, perché le telecamere sono dappertutto e nessuno può evitare la sorveglianza totale. Già all’inizio quest’ultimo fissava irretito la fresca e normovedente lei dalla sala monitor del commissariato e ne scorgeva alcuni tratti intimi, imparando a conoscerla (“chi siamo se nessuno ci vede”); Zhang ritiene che nessuno sia veramente innocente perché non possono più esistere violazioni che manchino di un’agnizione oggettiva, così il fatto che oramai tutto sia oggetto di uno sguardo (che sia postumano poco importa) rende chiunque colpevole a prescindere, privato di libertà e costretto invece in un’immagine.

Non serve nemmeno soffermarsi sulla lezione registica del cineasta singaporiano circa l’insistenza con le soggettive o semi-soggettive e la proposta di uno stile frammentanto che incamera prospettive di macchine diverse su livelli diversi. Non solo viene replicata l’angolazione privilegiata e nascosta in cui si pongono tutti i personaggi attanti in modo da poterli guardare non visti mentre a loro volta osservano non visti qualcun altro, ma a ogni slittamento del confuso cronotopo diegetico corrisponde una ricombinazione della catena di montaggio dell’inveramento di ciascuna immagine. La mdp riprende i dvd riprodotti alla tv o l’output digitale delle varie telecamere a circuito chiuso, a seconda dei casi ne palesa la metaripresa o la nasconde nel montaggio, si sovrappone a un campo visivo e spesso lo manipola, svelando senza remore la corrispondenza tra voyeurismo e mezzo-cinema per realizzare un inno alla responsabilità cui lo sguardo chiama: la responsabilità nei confronti dell’Altro, dal micro del versante etico al macro della sponda politica, erotta dalla condanna dello/allo sguardo.

Huis clos ma yeux ouverts. E non è affatto semplice concepire un’opera a partire dall’assimilazione nel tessuto narrativo dell’identificatività traumatica e impetrante dello sguardo in sé; anzi, a maggior ragione s’intravede una cheta ironia in Stranger eyes a giudicare dalla libertà che riesce a dispiegare nella costruzione dei nessi logici, a sfregio della grammatica in merito alla quale ragiona e pure in assenza sottintesi, proprio estinguendo le ripercussioni sulla nozione speculativa di libertà propagate dagli assunti che ne intelaiano l’ossatura di base.