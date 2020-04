Il regista, attore e sceneggiatore Elia Moutamid con enorme generosità ha messo a disposizione in streaming gratuitamente la sua opera prima Talien.

Talien è un viaggio nei ricordi ed è la storia di un uomo. Il regista raccoglie le parole e racconti del padre durante un viaggio on the road, su un vecchio furgone, da Brescia al Marocco.

Elia Mouatamid con semplicità accoglie il pubblico sul furgone rendendolo partecipe della vita di suo padre. C’è umorismo e malinconia. Il legame tra Aldo, il padre di Elia, e l’Italia è molto forte. Mentre si accenna alla attuale, Aldo dice “Se non fossi venuto in Italia in quegli anni, non avrei mai creduto che l’Italia era così!”