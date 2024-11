Tertio Millennio Film Fest: i vincitori della 28^ edizione

Sono stati annunciati i film vincitori della XXVIII edizione del Tertio Millennio Film Fest: per la Giuria Interreligiosa “Songs of Slow Burning Earth” di Olha Zhurba è il miglior film in concorso, “per la capacità di raccontare la guerra attraverso il suo fuoricampo, tracciando una geografia della sofferenza umana nell’Ucraina contemporanea con un linguaggio realistico e quasi chirurgico, dando vita a un’elegia del dolore che si affresca attraverso immagini potenti, terribili e al contempo bellissime. […]”; la menzione speciale va invece ad “About Luis” di Lucia Chiarla.

La Giuria della Critica SNCCI ha assegnato il Premio per il miglior film a “Il mio compleanno” di Christian Filippi “per un senso complessivo di sincerità che nasce dall’intensità interpretativa dei protagonisti, e da una fotografia fatta di scene lunghe, che ci permettono di entrare emotivamente dentro la storia”.

A “About Luis” di Lucia Chiarla, “per la sua narrazione minimalista e allo stesso tempo potente e ricca di simbolismi”, il Premio della Giuria Nuovi Sguardi, menzione speciale a “Paternel” di Ronan Tronchot.

Il mio compleanno

Il Tertio Millennio Film Fest ha avuto luogo dall’11 al 16 novembre presso il Cinema delle Provincie di Roma: otto lungometraggi in concorso, una retrospettiva dedicata al cineasta Cristian Mungiu, eventi speciali, momenti di musica e dialogo hanno caratterizzato quest’edizione del festival.

Il festival, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, con il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, dell’Ufficio Comunicazioni Sociali e dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso (UNEDI) della CEl, promuove il cinema come luogo di dialogo interculturale, avvalendosi della collaborazione delle principali comunità religiose presenti in Italia.