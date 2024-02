Titizé. A Venetian Dream, novità da luglio al Goldoni per i visitatori di Venezia

Da metà luglio della prossima estate sul palcoscenico del Teatro Goldoni di Venezia debutta in prima assoluta e resta in scena per tre mesi Titizé. A Venetian Dream, lo spettacolo teatrale acrobatico co-prodotto dalla Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e dalla Compagnia Finzi Pasca di Lugano , presentato nell’ambito della Bit – Borsa internazionale del turismo a Milano come spettacolo ufficiale della Città di Venezia. Lo hanno annunciato il sindaco Luigi Brugnaro e il presidente del Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale Giampiero Beltotto: ai turisti la città lagunare offrirà, accanto alla visita di chiese, musei e mostre, anche l’opportunità di assistere sul palco del più antico tra i teatri moderni ad una messinscena unica che vedrà attori, acrobati, musicisti immersi in universi onirici e rarefatti.

Spettacolo acrobatico che ricrea un tipo di teatro fondato sulla meraviglia e sullo stupore, Titizé. A Venetian Dream è una co-produzione dello Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e della Compagnia Finzi Pasca in partnership con la compagnia Gli Ipocriti Melina Balsamo. Per il rilancio internazionale del Teatro Goldoni si è pensato quindi ad un allestimento che utilizza lil linguaggio universale della clownerie, della danza, della musica e del teatro acrobatico.

Scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca

Lo spettacolo è scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, tra i membri fondatori dell’omonima compagnia di base a Lugano in Svizzera, che nei suoi 40 anni di attività internazionale ha realizzato oltre 40 spettacoli, fra cui 3 cerimonie olimpiche, 2 spettacoli per il Cirque du Soleil e 8 opere liriche, che hanno calcato i palcoscenici di circa 600 teatri e festival in 46 paesi di tutto il mondo, per oltre 15 milioni di spettatori.

La realizzazione delle scenografie è affidata a Hugo Gargiulo, mentre Maria Bonzanigo è la compositrice delle musiche originali per lo spettacolo, Giovanna Buzzi la costumista e Roberto Vitalini cura i contenuti video. Lo spettacolo è stato presentato agli operatori turistici di tutto il mondo nell’ambito delle principali fiere turistiche europee.

Al Teatro Goldoni a Venezia da luglio a ottobre

Concluse le repliche al Teatro Goldoni di Venezia, dove resterà in scena dal 18 luglio al 13 ottobre tutte le settimane dal giovedì alla domenica, Titizé. A Venetian Dream continuerà la sua tournée in Italia e in Europa, per tornare poi sul palcoscenico veneziano per l’estate 2025.

