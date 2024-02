A Mestre per “In piedi-il potere delle parole” Cabaret di Filippo Giardina

Fra i più acclamati stand-up comedian italiani, Filippo Giardina arriva giovedì 8 febbraio (ore 21.00) al Teatro del Parco di Mestre con il tour di Cabaret, suo undicesimo monologo satirico viaggio paradossale tra passato, presente e futuro condito da cattiverie gratuite e ingiustizie lessicali. Cabaret è un appuntamento della rassegna “In piedi – il potere delle parole”, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Dalvivo Eventi.

Giardina prende le distanze dalla comicità banale e improvvisata e rivendica l’appartenenza alla tradizione della letteratura orale.

” Il perbenismo e il bigottismo stanno diventando valori positivi e la libertà di espressione deve sottostare, impaurita, a una dilagante e infantile permalosità. – dichiara Filippo Giardina – Più il mondo va a picco più solo una risata potrà alleviare il dolore del lento, ma inevitabile, inabissamento”.

Filippo Giardina è un comico e autore satirico. Dal 2001 porta in tour i suoi spettacoli di stand-up comedy nei maggiori teatri italiani. Sentendo l’esigenza di una satira adulta, cinica e dissacrante nel 2009 chiama a raccolta un collettivo di professionisti della comicità, per dare vita a spettacoli di stand up comedy e nel 2009 fonda a Roma Satiriasi. Per la TV ha partecipato ed è stato autore di Stand Up Comedy su Comedy Central IT, Sbandati su Rai2 e Nemico Pubblico su Rai3.

Di recente il suo monologo Mosche Depresse è apparso come skit nel nuovo album del rapper Dani Faiv (Sony – Machete crew). Nel 2021 realizza il podcast Sesto Potere: indagine sui social network. I suoi precedenti special di stand-up comedy caricati sul suo canale YouTube collezionano oltre 2 milioni di visualizzazioni.

I biglietti (posto unico numerato – 25 euro) sono in vendita sui circuiti Vivaticket e TicketOne (elenco punti vendita su www.dalvivoeventi.it).