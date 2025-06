Torna “Jazz by the Pool” alle Terme Preistoriche di Montegrotto (Pd)

Dal 27 giugno al 29 agosto 2025, la XIV edizione di Jazz by the Pool alle Terme Preistoriche di Montegrotto (PD) porta in scena Petra Magoni con l’Arkè String Quartet, Joe Barbieri con il suo “Big Bang!” e Mario Venuti in duo acustico con Gabriel Prado.

Le tre serate speciali all’insegna della musica, della bellezza e del benessere sono in programma venerdì 27 giugno, 8 agosto e 29 agosto: la piscina termale si trasforma in una suggestiva platea a cielo aperto, dove lasciarsi avvolgere dalla musica tra riflessi d’acqua, tramonti dorati e drink d’autore.

Ad aprire l’edizione 2025 di Jazz by the Pool, venerdì 27 giugno, sarà Petra Magoni accompagnata dall’Arkè String Quartet, con uno spettacolo che attraversa secoli di rivoluzioni artistiche, dalla musica colta all’avanguardia contemporanea, tra parole, suoni e visioni. Un viaggio sonoro che spazia dai Pink Floyd a Nina Simone, da John Cage a Mozart, da David Bowie a Fabrizio De André, passando per Giorgio Gaber, Battiato, Frank Zappa e i Beatles, in un intreccio vibrante di musica, letteratura, luci e immagini.

Venerdì 8 agosto sarà la volta di Joe Barbieri, raffinato cantautore napoletano che presenterà il suo nuovo progetto Big Bang!, accompagnato da un trio d’eccezione: Pietro Lussu al pianoforte, Daniele Sorrentino al basso e Bruno Marcozzi alla batteria.

A chiudere Jazz by the Pool, venerdì 29 agosto, sarà Mario Venuti, tra le voci più raffinate e originali del panorama musicale italiano, accompagnato dal chitarrista brasiliano Gabriel Prado. Nel live “Tra la carne e il cielo”, i due artisti intrecciano chitarre e sensibilità in un dialogo musicale che unisce il Mediterraneo al Sudamerica, tra atmosfere jazz, colori tropicalisti e momenti di intensa espressività acustica.

Informazioni e prenotazioni

Inizio concerti ore 22.00

Biglietti

Per ogni serata di Jazz by the Pool è possibile scegliere tra tre diverse formule: Concerto Jazz by the Pool – 30 €, Classic Jazz Night & Dinner – 65 €, Infinity Jazz Day & Night – 205 €

Acquisto biglietti sul sito http://jazzbythepool.it

Infotel 049 793477