Trame di legalità è un progetto della Regione Veneto per sensibilizzare ai temi della legalità e libertà attraverso il cinema. Nei mesi di novembre e dicembre è in programma una serie di appuntamenti itineranti,nel territorio veneto: sarà proposto un ricco calendario di proiezioni. Saranno anche realizzati un cortometraggio e due booktrailer.

Questo progetto regionale, attivo ormai da quattro anni, nasce dalla legge regionale n. 48/12 nella quale vengono disposte delle “misure per l’attuazione delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.

Nel 2021 il progetto 3L – Lettura, Libertà, Legalità ha visto impegnato il CINIT – Cineforum Italiano,associazione nazionale di cultura cinematografica, in una serie di cineforum online ideati per le scuole di ogni ordine e grado del Veneto, nonché la creazione di una ricca filmografia ragionata, la realizzazione di un video che ha dato voce a chi ha posto “Legalità e liberta” al centro delle proprie competenze e due booktrailer.

Giunto quest’anno alla sua quinta edizione, il progetto, affidato in via esclusiva al Cinit-Cineforum Italiano, assume il nome Trame di legalità proponendo proiezioni gratuite in varie realtà venete, per offrire l’opportunità di vedere e rivedere film che declinano questi temi con diverse sensibilità autoriali.

Le proiezioni si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre, grazie anche al coinvolgimento di alcuni circoli aderenti al CINIT, in sale cinematografiche e luoghi istituzionali. Queste le località in cui sarà possibile trovare i film della rassegna: Abano Terme (Biblioteca Civica, 16 novembre), Lido di Venezia (Sala Laguna 19 e 26 novembre), Padova(Cinema Esperia 7 e 14 dicembre), Ponte nelle Alpi, Rovigo(Accademia dei Concordi 21 e 30 novembre), San Bonifacio (Cinema Centrala 11 e 25 novembre), Treviso (Fondazione Benetton 20 novembre e 16 dicembre), Valdagno (Palazzo Festari 2 , 9 e 23 novembre) e Venezia.

Si tratta di un’occasione unica per tornare al cinema e, allo stesso tempo, essere parte del progetto.

La filmografia proposta spazia da capolavori storici come Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (Elio Petri, 1970) o Il buio oltre la siepe (Robert Mulligan, 1962) per giungere a film di recente uscita come Il Signore delle formiche (Gianni Amelio, 2022) o Il bambino nascosto (Robero Ando’, 2021).

Ad ampliare la proposta, Trame di legalità prevede la realizzazione, a cura degli studenti del Master Fine Arts in Filmmaking di Ca’ Foscari, di contenuti digitali tra cui due booktrailer e un cortometraggio,.Le diverse fasi della costruzione di queste opere sono documentate nel profilo Instagran@tramedilegalità. Cortometraggio e booktrailer saranno resi disponibili in rete dalla Regione Veneto .

Il programma completo delle proiezioni è visibile sul profilo Instagram @tramedilegalità

Per informazioni email info@cinit.it Cell. 3487987806