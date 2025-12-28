Ultimo dell’anno nei teatri veneziani: “Carta Canta”, “Cin-ci-là” e Carlo&Giorgio

Diverse le proposte per trascorrere a teatro la sera di San Silvestro fra Venezia e Mestre. Al Teatro Goldoni di Venezia il 31 dicembre alle 21.00 arriva Enrico Marchetto con il suo Carta Canta: sulla scena prendono vita costumi di carta raffiguranti grandi cantanti e grandi personaggi italiani e stranieri e, dietro a loro, c’è lo straordinario performer veneziano conosciuto in tutto il mondo per la sua abilità nel riprendere movenze e tic di grandi protagonisti dello show business internazionale del calibro di Tina Turner, Mina, Liza Minelli, Marylin Monroe, Vasco Rossi, Madonna, Pavarotti.

Nella velocità con cui Marchetto si cambia d’abito sta il segreto del successo di Carta Canta. La galleria di personaggi proposti si è recentemente arricchita di vecchie e nuove celebrità. Napoleone, Lady Gaga, Arisa, Maria Callas, Marco Mengoni, Edward mani di forbice.

Al Teatro Toniolo di Mestre, sempre alle 21, appuntamento con l’operetta più nota in Italia Cin-Ci-Là di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato nell’allestimento che la Compagnia Corrado Abbati ha realizzato per celebrare il centenario del debutto di questo originale spettacolo di piccola lirica tutto italiano. La vicenda ha un’ambientazione esotica.

Siamo a Macao, in Cina, ed è tradizione che, quando un membro della casa regnante si sposa, si dia inizio al Ciun-Ki-Sin: un periodo nel quale si sospende ogni divertimento e ogni lavoro. Questo fino a quando il matrimonio non sarà consumato. I due sposini, la principessa Mjosotis ed il principe Ciclamino, non hanno le idee molto chiare sui doveri coniugali ed il Mandarino di Macao è disperato, perché il Ciun-Ki-Sin rischia di durare in eterno ma, guarda caso, arriva Cin-Ci-Là, un’attrice parigina, seguita dal suo buffo spasimante Petit-Gris, cui spetterà il compito di dare una svolta decisiva ad una situazione che da sentimentale rischia di trasformarsi in un affare di stato.

Le coreografie sono di Francesco Frola, l’allestimento scenico è firmato da InScena Art Design, la direzione musicale è di Alberto Orlandi mentre le danzatrici provengono dal Balletto di Parma.

Al Teatro Corso di Mestre, infine, doppio appuntamento la sera di San Silvestro a partire dalle 22.30 e nel pomeriggio di Capodanno alle 18 con Carlo&Giorgio: il duo comico veneziano porta in scena tutti i suoi personaggi più famosi e alcune novità. Le loro voci si alternano a quelle dei ben “noti” caratteri che nei vari spettacoli hanno scandito e raccontato il vivere quotidiano, tra crisi economica, emergenza climatica, novità tecnologiche e cambiamenti sociali di ogni tipo.

Biglietti in vendita sui circuiti Vivaticket e Ticketone (info al sito www.dalvivoeventi.it).