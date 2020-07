Un grande programma all’Arena Gabbiano di Senigallia

Il Cinema Gabbiano di Senigallia ha già riaperto i battenti da alcune serate con l’Arena Estiva, che ha consentito agli appassionati, senigalliesi e turisti, di tornare a fruire della magia del cinema sotto le stelle, tanto più desiderato dopo i difficili mesi che tutti abbiamo vissuto.

Oggi, con qualche giorno di ritardo per il comprensibile incrocio di trattative delle tante nuove uscite post-Covid, il Gabbiano è finalmente in grado di offrire un calendario definitivo per la prima parte dell’estate. Come sempre, saranno riproposti i migliori film – visti, mai visti, da rivedere… – dell’ultima travagliata stagione, assieme a numerosi eventi speciali, con tanti registi e protagonisti a vario titolo che interverranno di persona in Arena per raccontare genesi, costruzione e dietro le quinte delle varie opere in cartellone.

Segnaliamo in particolare le seguenti date:

Lunedì 13 luglio il regista Giorgio Diritti e il produttore Simone Bachini saranno in Arena per presentare “Il vento fa il suo giro”

Giovedì 16 luglio lo sceneggiatore Gianfranco Angelucci presenterà “La dolce vita” di Federico Fellini

Venerdì 17 luglio la regista Emanuela Rossi e l’attrice Denise Tantucci presenteranno “Buio”

Sabato 18 luglio la proiezione di “Amarcord” di Federico Fellini sarà preceduta dal concerto in diretta streaming “Invenzioni a 3 voci: Rota, Bach, Fellini”

Giovedì 23 luglio in prima visione sarà proiettato “Marie Curie”

Martedì 28 luglio la giornalista Asmae Dachan sarà in Arena per presentare al pubblico il film, candidato agli Oscar, intitolato “Alla mia piccola Sama”

Lunedì 3 agosto in anteprima nazionale sarà proiettato “Corpus Christi”

Molte altre iniziative speciali e anteprime nazionali saranno come di consueto in programma ad agosto. Già annunciati, ad esempio, i film “Bangla”, “Onward – Oltre la magia”, “Volevo nascondermi”, “Un divano a Tunisi” e “Il meglio deve ancora venire” (gli ultimi tre film rispettivamente collocati in calendario per le date del 15, 17 e 19 agosto).

Gli spettacoli si terranno a partire alle ore 21.30 (inizieranno alle 20.30 soltanto le proiezioni previste nella sala interna). In caso di pioggia, le proiezioni dell’Arena saranno trasferite nella stessa sala interna, dotata di aria condizionata (soltanto qualora la stessa ospiti un altro film, l’inizio dello spettacolo previsto in Arena potrebbe slittare alle ore 22).

Importante ricordare in proposito che i biglietti potranno essere acquistati anche alla cassa del cinema. La prenotazione on line non è obbligatoria, anche se questa estate – con il numero di posti limitato dai provvedimenti di distanziamento fisico tra gli spettatori – sarà particolarmente utile per garantirsi l’accesso alla sala in fretta, evitando le file e che i biglietti vadano esauriti. Non resta a questo punto che intervenire numerosi e sedersi in Arena a gustare una pellicola di qualità, sempre naturalmente con la magia della visione in 4K, sotto il cielo dell’estate senigalliese.

Per maggiori informazioni: www.cinemagabbiano.it/ol.