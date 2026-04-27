L’attrice Derya (Özgü Namal), un tempo più celebre in tv che a teatro, e il marito, drammaturgo e professore di teatro all’Università di Ankara, Aziz (Tansu Biçer) perdono il lavoro.

Dopo la Prima della loro ultima opera di teatro d’avanguardia, dove Derya (Özgü Namal) si rifiuta di farsi fotografare accanto ai politici presenti, Aziz invita i suoi studenti a uscire dalla classe per partecipare alla protesta antigovernativa che si svolge nel campus. “Se non avete visto la messa in scena dello Stato”, scherza, “non posso insegnarvi nulla di drammaturgia”. Uno studente lo denuncia ed è così che lui, insieme ad altri colleghi oppositori del regime, viene licenziato con “una lettera gialla”; il suo lavoro teatrale è tolto dal cartellone del teatro di Stato; e infine anche Derya è lasciata a casa.

Rimasti senza lavoro, i due sono costretti a lasciare la capitale insieme alla figlia adolescente, e trasferirsi a Istanbul, a casa della madre di Aziz. La situazione politica frustrante da rendere impotenti, si intensifica e crea scontro tra i due coniugi quando subentra la dolorosa necessità di sopravvivenza.

Ambientato in Turchia e girato in Germania, il nuovo dramma del regista turco-tedesco İlker Çatak (nato a Berlino da genitori turchi) racconta la disgregazione di una famiglia a causa della censura di stato. Çatak si è ispirato a centinaia di storie vere di artisti e accademici turchi licenziati per motivi pretestuosi; il film prende il nome dal colore delle lettere di licenziamento inviate dallo Stato.

Non è appassionante come il suo film precedente La Sala Professori perché la lunghezza appesantisce i dialoghi non sempre fluidi, e i temi interessanti (la politica, i conflitti di coppia, i lavoro, la causa in tribunale, i rapporti tra colleghi,… la figlia adolescente) vengono diluiti, perché troppi, anziché emotivamente approfonditi. Ma resta salda la sua potente storia d’attualità supportata dalle eccellenti interpretazioni dei protagonisti Ozgu Namal e Tansu Bicer.

Data di uscita: 30 aprile 2026

Durata: 128′

Genere: Drammatico

Anno: 2026

Produzione: ARTE, Haut et Court, Liman Film, ZDF, if… Productions

Distribuzione: Lucky Red