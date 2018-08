Leonardo Manzan è il vincitore del bando del College Registi Under 30

E’ il ventiseienne romano Leonardo Manzan il vincitore del bando del College Registi Under 30 al 46° Festival Internazionale del Teatro della Biennale conclusosi ieri a Venezia negli spazi dell’Arsenale. Il Direttore Antonio Latella lo ha scelto nella rosa dei sette finalisti che hanno presentato un estratto del loro progetto all’interno del Festival.

Leonardo Manzan ha portato un frammento intitolato Cirano deve morire, liberamente ispirato al Cyrano de Bergerac di Rostand. ‘Leonardo Manzan – recita in particolare la motivazione – ha avuto il coraggio di esporsi e di rischiare. Nonostante la giovanissima età ha dimostrato di essere pronto ad attraversare quella linea gialla che delimita la zona di sicurezza per andare in zone anche pericolose, mai rassicuranti e ovvie. Al suo coraggio vogliamo aggiungere la nostra scommessa’. Una menzione speciale è stata attribuita a Giovanni Ortoleva, 26 anni, da Firenze, ‘per aver proposto un classico come il Saul in una interpretazione registica solida e convincente’. I registi che hanno partecipato alla finale del bando, insieme a Leonardo Manzan e Giovanni Ortoleva, sono: Lucia Menegazzo e Silvia Rigon, Camilla Brison, Pablo Solari, Alessandro Businaro.

’Il programma di Biennale Teatro di quest’anno riflette pienamente i nostri indirizzi – ha dichiarato Paolo Baratta. – Biennale College – Teatro, affermatosi per originalità e organicità, si è arricchito con il debutto del College Registi, formula impegnativa e coraggiosa di sostegno alle nuove energie creative.L’unione Festival – College fertilizza entrambi. Il Festival con 5 prime assolute e 17 prime italiane si offre al pubblico e alla critica come riferimento per un continuo aggiornamento, e con i suoi Leoni d’oro e d’argento, andati rispettivamente alla coppia Rezza Mastrella e alla compagnia Angoor rivela vitali energie del teatro. Il neonato college ‘scrivere in residenza’ offrirà a giovani laureati occasioni di cimento con lo scrivere di teatro’.