59. Mostra d’Arte Internazionale di Venezia: le Corderie dell’Arsenale

L’ingresso dell’Arsenale è costituito da un grande muro bianco, con il titolo della mostra di Cecilia Alemani “Il latte dei sogni”, che non lascia presagire il mondo artistico retrostante l’inizio del percorso si apre con il monumentale busto in bronzo realizzato da Simone Leigh, Leone d’Oro di questa edizione.

Lungo il percorso opere, pitture e sculture di grandi dimensioni e colori di forte impatto che che guidano lo spettatore lungo il percorso.

Uno spazio di notevole atmosfera è quello dei grandi fiori fluorescenti in uno spazio buio di Tetsumi Kudo.

Grandi masse di terreno labirintico di Delcy Morelos si ergono al di sopra del piano di calpestio circondando il pubblico in un ambiente totalmente diverso dai precedenti.

Si procede tra ambienti soffusi, di grande impatto, dove luce e suoni si compenetrano e ogni ambiente scatena un’emozione in chi visita la mostra.