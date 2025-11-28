A 50 anni dal laboratorio di Jerzy Grotowski Mirano ricorda il decentramento sul territorio del Festival del Teatro con il convegno “Oui, Oui, ICI! 1975 – 2025 dalla Biennale ai teatri indipendenti”

Sabato 29 novembre, presso il Teatro Villa Belvedere di Mirano, con inizio alle ore 15.00, il Comune di Mirano organizza il convegno Oui, Oui, ICI! 1975 – 2025 dalla Biennale ai teatri indipendenti, un evento per riscoprire e far conoscere le esperienze di mezzo secolo fa che portarono grandi maestri di teatro nella realtà miranese.

L’evento ha il patrocinio dall’Università Ca’ Foscari e dell’Università IUAV di Venezia. Il Comune di Mirano ricorda il decentramento della Biennale Teatro di Venezia del 1975 con un convegno che ne esplora l’eredità fino al teatro indipendente dei giorni nostri.

Era la metà degli anni, sulla scia dei fermenti della prima metà degli anni Settanta, Luca Ronconi, reduce dal successo dell’“Orestea”, fu nominato nel 1975. Direttore della Biennale Teatro di Venezia nel 1975. Ronconi diede il via a un progetto ambizioso chiamando a raccolta i giovani maestri della scena internazionale. Tra questi c’era Jerzy Grotowski che attivò un laboratorio teatrale a Mirano, nella Barchessa di Villa “XXV Aprile”. Da qui prese il via il decentramento culturale che portò poi allo svolgimento del convegno Scientific Session. Mirano divenne così città di Cultura e sperimentazione teatrale grazie alla spinta dell’allora Sindaco Giancarlo Tonolo e del Presidente della Biennale di Venezia Carlo Ripa di Meana.

La Scientific Session vide la partecipazione di figure di calibro internazionale come Peter Brook, Alessandro Fersen, Grotowski, Fernando Taviani, Ferruccio Marotti e Luca Ronconi. L’esperienza di Mirano pose le basi per il rapporto tra arte d’avanguardia e territorio.

Ed è proprio di questo che parlerà il convegno organizzato dal Comune di Mirano. Il dibattito pomeridiano confronterà l’eredità storica con la realtà odierna del teatro nei territori, per fare luce sulla situazione odierna dei teatri indipendenti.

Sul palco assieme all’Assessora alle politiche per la cultura Maria Francesca Di Raimondo del Comune di Mirano, promotrice dell’iniziativa, ci saranno i docenti Piermario Vescovo dell’Università Ca’ Foscari e Monica Centanni dello IUAV, che presenteranno il volume Enigramma dal titolo Cantiere Ronconi. Tracce Memorie Spettacoli, Mario Esposito, memoria storica di mezzo secolo di esperienze teatrali nel Miranese, ora responsabile del Centro Studi Tiepolo e Marco Duse, direttore artistico di Farmacia Zooè e della rassegna di teatro indipendente “Molecole”, organizzata dal Comune di Mirano al Teatro Villa Belvedere e giunta quest’anno alla sua terza edizione.

Gli ospiti rifletteranno sulle loro testimonianze dirette tracciando un collegamento tra quell’esperienza rivoluzionaria e il presente e il futuro del teatro indipendente nei territori. Il convegno sarà arricchito dalla proiezione di frammenti del documentario 75 – Biennale Ronconi Venezia di Jacopo Quadri. A conclusione del dibattito, la compagnia Farmacia Zooè, coordinatrice dell’evento, proporrà uno Workshop di Movimento Creativo condotto da Marco De Rossi, riservato ad un numero limitato di partecipanti.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione all’email teatrovillabelvedere@gmail.com