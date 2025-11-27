Maffioli a Caerano di San Marco, la mostra, cena e film “La grande abbuffata”,  il recital di e con Luca Scarlini 

Dal 30 novembre al 7 dicembre 2025, Villa Benzi Zecchini e il Teatro Maffioli ospitano a Caerano San Marco (Tv) una serie di eventi culturali, tra memoria, spettacolo e cucina veneta.

Nel centenario della nascita di Giuseppe Maffioli (1925 – 1985), originale esponente della cultura teatrale e gastronomica del Novecento, Caerano di San Marco ospita una nuova tappa del progetto maffiolicento, il programma diffuso di iniziative ideato dall’Archivio Giuseppe Maffioli, in collaborazione con l’Associazione Nina Vola / CartaCarbone Festival, Ronzani Editore, tra i Veneto Grandi Eventi 2025.

La rassegna Maffioli a Caerano di San Marco è realizzata in collaborazione con il Comune di Caerano di San Marco, la Pro Loco di Caerano di San Marco e la Fondazione Villa Benzi Zecchini, e propone tre appuntamenti per riscoprire il legame tra Maffioli e il territorio, attraverso testimonianze, mostre, parole e sapori.

Domenica 30 novembre alle 16.00 presso Villa Benzi Zecchini sarà inaugurata l’esposizione dedicata a Giuseppe Maffioli, visitabile per tutta la durata della rassegna. La mostra ripercorre la vita dell’intellettuale e artista trevigiano attraverso documenti, fotografie, lettere, quadri, materiali video e teatrali, tutti provenienti dall’Archivio Maffioli e dall’archivio personale di Nunzio Prestianni, con un focus particolare sul suo legame con Caerano.

In mostra anche le tavole originali del fumetto “Comic Tiramisù. Viaggio nella civiltà delle ville venete con Giuseppe Maffioli” (Danilo Zanetti Editore) e una selezione dello storico “Schieson Trevisan”, lunario popolare redatto da Maffioli tra gli anni ’60 e ’80.

Alle 17.00, al vicino Teatro Maffioli, saranno presentati i due volumi pubblicati da Ronzani Editore per il centenario: Giuseppe Maffioli, uomo di spettacolo, a cura di Giuseppe Barbanti e Alessandro Cuk; Giuseppe Maffioli. Opere, ricette e viaggi di un gastronomo eclettico, a cura di Caterina Vianello Modera l’incontro Elisa Carrer (Archivio Giuseppe Maffioli), con la partecipazione dei curatori e delle autorità comunali.

Giovedì 4 dicembre alle 19.00, il Teatro Maffioli ospiterà la cena-evento “La grande abbuffata”, ispirata all’universo culinario di Maffioli e preparata in collaborazione con il Ristorante Da Celeste. Il menù, tratto direttamente dai suoi scritti, include specialità come sarde in saor con uvetta, sopa coada, cappone al forno e tiramisù raffinato, accompagnate dai vini forniti dalla Strada del Vino Colli Asolani e Montello.

A seguire gli ospiti potranno assistere alla proiezione del film cult di Marco Ferreri La grande abbuffata (1973), nel quale Maffioli fu attore e consulente gastronomico.

Domenica 7 dicembre alle 16.00, il Teatro Maffioli ospita un pomeriggio dedicato al teatro popolare di Maffioli. Si comincerà con una conversazione condotta da Elisa Carrer e Mirko Sernagiotto (Archivio Maffioli) insieme ai testimoni delle due produzioni realizzate a Caerano negli anni ’80: “Il planto de la verzene Maria” e “I Serra”. Durante l’incontro verranno proiettati materiali video tratti dagli archivi RAI.

Alle 17.30 seguirà lo spettacolo teatrale “Mangiare il mondo. Vita romanzesca di Giuseppe Bepo Maffioli”, racconto di e con Luca Scarlini, che ripercorre l’esistenza anticonvenzionale del protagonista tra cucina, palcoscenico e grande schermo.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito ad eccezione della cena

Per approfondimenti sul progetto maffiolicento e sulle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Giuseppe Maffioli: www.maffiolicento.it oppure su Facebook e Instagram: @maffiolicento