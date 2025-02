Sanremo 2025 al giro di boa: stasera la terza serata

Boom di ascolti anche per la seconda serata (11 milioni e 800 mila, con uno share del 64.6). Stasera in programma le 14 canzoni non ascoltate ieri sera. Super ospiti i Duran Duran e un trio di co-conduttrici tutto al femminile: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa

Nonostante quest’anno permanga un sostanziale torpore generale, i dati Auditel sembrano dare ragione a Conti & co. Questo festival piace e piace a tutte le fasce d’età. Seconda serata record con 11 milioni e 800 mila spettatori, con uno share del 64.6, coadiuvato probabilmente da – unici degni di nota – il riuscito omaggio di Damiano David a Lucio Dalla e la classe di Bianca Balti. Ribaltone sul finale con Fedez che scalza Brunori Sas dalla classifica dei 5 più votati (ma Brunori ieri sera non si è esibito).

Stasera Alex Wyse e Settembre si contenderanno il titolo per le Nuove Proposte (peccato per Maria Tomba, ma brano e performance non sono stati proprio all’altezza) e ascolteremo i 14 artisti (v. ordine di uscita in calce) che non si sono esibiti l’anno scorso. Super ospiti i Duran Duran e un trio di co-conduttrici tutto al femminile: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Sul Suzuki stage in piazza Colombo stasera si esibisce Ermal Meta.

Nel frattempo su Spotify è uscita la playlist ufficiale della kermesse (ascoltala qui). Dopo la prima serata, le canzoni più ascoltate risultavano essere La cura per me (Giorgia), Dimenticarsi alle 7 (Elodie), Balorda Nostalgia (Olly), Fuorilegge (Rose Villain), Incoscienti giovani (Achille Lauro). Pochi minuti fa Spotify ha divulgato una nuova top ten

Balorda nostalgia – Olly

Battito – Fedez

Damme ‘na mano – Tony Effe

La cura per me – Giorgia

Fuorilegge – Rose Villain

Incoscienti giovani – Achille Lauro

Dimenticarsi alle 7 – Elodie

La tana del grachio – Bresh

La mia parola – Shablo ft, Guè, Joshua e Tormento

Lentamente – Irama

Ma, si sa, le logiche dello streaming quasi mai coincidono con quelle dei giornalisti e, a volte, anche del pubblico che non “streamma” (over 50, per lo più).

Appuntamento stasera, dalle 20.40 all’1.00 c.a.

ORDINE DI ESIBIZIONE TERZA SERATA

1)Clara

2)Brunori Sas

3)Sarah Toscano

4)Massimo Ranieri

5)Joan Thiele

6)Shablo ft Guè, Joshua, Tormento

7)Noemi

8)Olly

9)Coma_Cose

10) Modà

11) Tony Effe

12)Irama

13)Gabbani

14)Gaia

Foto Duran Duran (fonte: ufficio stampa)