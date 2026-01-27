A Cavallino Treporti (Ve) per il Festival La Piazza delle Arti in scena “Il Campiello”

Il Campiello, vivace commedia corale di Carlo Goldoni che prende il titolo proprio dal “piccolo campo” veneziano in cui si svolge, sarà il secondo appuntamento, nel Teatro Cà Savio di Cavallino Treporti (Ve), della 4ª edizione del Festival La Piazza delle Arti diretto da Alessio Nardin e organizzato dal Comune di Cavallino Treporti, con il coinvolgimento dell’Accademia E. Duse – Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative di Asolo e del circuito multidisciplinare Arteven. L’appuntamento è per venerdì 30 gennaio alle 21.

Protagonisti della pièce sono le donne del popolo, le loro figlie da maritare, giovani spiantati, forestieri eleganti e vicini impiccioni. La convivenza nel campiello genera un susseguirsi di litigi, alleanze, malintesi e battibecchi. Goldoni mette in scena con ironia e affetto la quotidianità di una piccola comunità, fatta di rivalità e solidarietà, gelosie e desideri. Le baruffe, spesso comiche e rumorose, sono il linguaggio impulsivo e affettuoso di un’umanità autentica, e trovano espressione nella lingua musicale e viva di Chioggia. Tra scontri e riconciliazioni, si svelano i caratteri di ciascuno, in un ritratto vivace e sempre attuale della società in una vera e propria festa di parole e gesti dove la commedia nasce dal vero. L’allestimento è del Piccolo Teatro Città di Chioggia per la regia di Bruno Lovadina.

A seguire sabato 31 gennaio alle 16 spettacolo di teatro d’attore e di figura per bambini e famiglie, Il Mago di Oz. La vicenda narra la storia della piccola Dorothy che viene scaraventata da un ciclone improvviso in un paese popolato da strani personaggi. Il solo che possa aiutarla a trovare la strada di casa è il Mago di Oz, così si incammina e incontra lo Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il Leone Vigliacco. La regia è di Pino Costalunga, ne sono interpreti Anna Chiara Zanoli, Martina Lodi, Francesco Manfredi. L’allestimento è della Fondazione Aida di Verona.

Per informazioni rivolgersi al cell. 338 9581964 (solo WhatsApp) o e-mail kalamburteatro@gmail.com.

È possibile anche visitare il sito www.comune.cavallinotreporti.ve.it