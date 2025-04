A Martellago (Ve) torna “Incanto d’aprile” con Bottega Vaga

Una storia di profonda rinascita e bellezza, immersa nella luce del Mediterraneo, va in scena sabato 26 aprile alle 20,45 a Martellago (Ve), nel giardino di Villa Grimani (in caso di maltempo nella barchessa).

Incanto d’aprile, ispirato al romanzo The Enchanted April di Elizabeth von Arnim, e proposto nell’adattamento di Alberta Toninato, è il titolo dello spettacolo che vede quattro donne impegnate in un percorso di riscoperta e trasformazione personale. A unirle è un annuncio comparso sul Times, che promette sole, quiete e un castello medievale affacciato sulle scogliere liguri, avvolto dal profumo del glicine che si arrampica sulle antiche pietre. Quel luogo diventa per loro un miraggio da rincorrere: un angolo di Paradiso da conquistare e vivere.

Una storia affascinante in cui le quattro viaggiatrici, diversissime tra loro, riusciranno a riscattarsi dalla loro infelicità completandosi l’una con l’altra.

Lo spettacolo, raro esempio di messa in scena scritta, diretta e interpretata solo da donne, è stato proposto a più riprese nell’allestimento della compagnia Bottega Vaga di Venezia. Ne sono interpreti Betty Andriolo, Linda Bobbo, Paola Brolati, Marta Richeldi, la regia è di Alberta Toninato.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

e-mail: culturainscena@gmail.com

Tel: 3452247104