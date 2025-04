A Murano (Ve) finale di rassegna con “Sior Todero brontolon”

Nel Teatro Lino Toffolo di Murano (Campiello Marco Michieli a fianco della Chiesa San Pietro) si chiude con le repliche di Sior Todero Brontolon di Carlo Goldoni (sabato 26 alle 19 e domenica 27 aprile alle 16), la rassegna teatrale che ha visto riproporre alcune delle tante commedie messe in scena nei cinquant’anni di attività dalla Compagnia Teatrale Muranese.

Il gruppo amatoriale nacque, per iniziativa di Lino Toffolo, cantautore, attore, regista ed autore teatrale, nel 1974. Toffolo fece tappezzare tutta l’isola di manifesti con cui chiamava a raccolta quanti volevano fare teatro. Nell’arco di mezzo secolo la compagnia ha messo in scena più di quaranta testi, fra cui alcuni anche dello stesso Toffolo (Gelati caldi, Lei chi è?), opere per lo più in dialetto. Il cavallo di battaglia della Compagnia è stato Una delle ultime sere di Carnevale, commedia goldoniana corale che riscosso sempre successo. Fra gli spettacoli messi in scena Anca par la gente che vede, primo spettacolo del duo comico Carlo e Giorgio, poi passato con successo al professionismo.

Punto di forza della compagnia è il ricambio generazionale, vale a dire il continuo inserimento di attori giovani, che si affiancano ai ‘vecchi’: sono più di 150 fra attori e attrici quanti si sono alternati in mezzo secolo sul palco del Teatro ora intitolato a Lino Toffolo. La regia è di Evi Ferro, pure fra gli interpreti assieme a Sandro Smerghetto, Gianni Pomoni, Anna Bortolotti. Martina Salami, Michele Rossetto, Vittorio Gallina, Samuele Zanella, Greta Marangon, Mariano Tosi e Carla Chiereghin. Luci Giovanni Marcon.

I biglietti sono in vendita sino ad esaurimento dei posti presso il teatro mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli.